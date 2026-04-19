BTS 도쿄돔 재입성하자 日한복판서 ‘아리랑’ 떼창 터졌다

방탄소년단(BTS)이 공연을 시작하자 일본 도쿄돔이 한국 민요 ‘아리랑’의 선율로 가득채워졌다. 일본 팬들은 이 선율에 맞춰 아리랑을 따라 불렀다.
19일 BTS 소속사 빅히트 뮤직에 따르면 BTS는 17~18일 일본 도쿄돔에서 월드투어 ‘BTS 월드 투어 ’아리랑‘ 인 도쿄’ 공연을 마쳤다.
BTS 도쿄돔 공연은 2018년 11월 이후 7년 5개월 만이다. 공연은 2회 전석이 일찌감치 매진됐고, 양일간 11만 관객이 객석을 가득 채웠다.
공연의 하이라이트 중 하나는 ‘아리랑(ARIRANG)’의 수록곡 ‘보디 투 보디(Body to Body)’ 무대였다. 빅히트 뮤직은 “이 노래에 삽입된 한국 민요 ‘아리랑’ 선율이 흘러나오자 모두가 일제히 ‘아리랑’을 따라 불렀다”고 전했다.
이어 “앞서 방시혁 하이브 의장은 해외 공연장에서 울려 퍼질 ‘아리랑 떼창’이 이번 투어의 가장 ‘아이코닉한 순간’이 될 것이라 예견한 바 있다. 이날 멤버들은 관객들의 목소리를 가슴에 새기듯 벅찬 표정을 감추지 못했다”고 덧붙였다.
일본 도쿄 공연을 성공적으로 마무리한 BTS는 무대를 미국으로 옮겨 투어를 이어간다. 이들은 25~26일과 28일 미국 탬파 레이먼드 제임스 스타디움에서 현지 팬들을 만날 예정이다.
박성진 기자 psjin@donga.com
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