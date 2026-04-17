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문화
한국문화관광연구원장에 음식 칼럼니스트 황교익씨 임명
동아일보
입력
2026-04-17 15:10
2026년 4월 17일 15시 10분
조종엽 차장
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친명(친이재명) 성향의 음식 칼럼니스트 황교익 씨(64)가 한국문화관광연구원 원장에 17일 임명됐다. 황 신임 원장은 농민신문사 기자, 향토지적재산본부 연구위원, 서울공예박람회 총감독, 부산푸드필름페스타 운영위원장 등을 지냈다. 2021년 이재명 당시 경기도지사에 의해 경기관광공사 사장 후보로 내정됐다가, 전문성 논란과 함께 “보은성 인사”라는 비판이 일자 사퇴했다. 지난 대선에선 더불어민주당 중앙선대위 산하 K-브랜드 특별위원회에서 일했다.
#황교익
#음식 칼럼니스트
#한국문화관광연구원
조종엽 기자 jjj@donga.com
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