스트레이 키즈, K팝 4세대 보이그룹 첫 佛음반협회 싱글 골드…‘칙칙붐’

대세 K-팝 그룹 ‘스트레이 키즈’(Stray Kids·스키즈)가 히트곡 ‘칙칙붐(Chk Chk Boom)’으로 프랑스음반협회(SNEP) 싱글 골드 인증을 획득했다.
17일 프랑스음반협회 홈페이지에 따르면, 2024년 7월19일 발매된 스트레이 키즈 미니 앨범 ‘에이트(ATE)의 타이틀곡 ’칙칙붐‘이 프랑스 내 1500만 스트리밍을 달성하며 싱글 골드 인증을 받았다. 이는 스트레이 키즈의 첫 싱글 골드 인증이자 4세대 보이그룹 최초, K팝 보이그룹 기준 두 번째 성과다.
1922년 설립된 프랑스음반협회는 앨범 및 싱글 판매량, 스트리밍, 다운로드 환산 수치에 따라 인증을 수여한다. 앞서 스트레이 키즈는 정규 앨범 ’파이브스타(★★★★★(5-STAR))‘, 미니 앨범 ’락스타(樂-STAR)‘, ’에이트‘, ’스키즈합 힙테이프 (합 (합))‘이 각 앨범 판매량 5만 유닛 이상을 기록하며 총 네 개의 앨범 골드 인증을 받았다.
호기록에 힘입어 각종 활약으로 ’글로벌 탑 아티스트‘ 명성을 빛낸다. 스트레이 키즈는 오는 5월25일(이하 현지시간) 열리는 ’2026 아메리칸 뮤직 어워즈‘(American Music Awards·AMA)의 ’베스트 남성 K팝 아티스트‘(Best Male K-Pop) 부문 후보에 올라 미국 3대 대중가요 시상식 중 하나로 꼽히는 AMA 2년 연속 노미네이트에 성공했다.
오는 6월6일과 9월11일에는 각각 미국 뉴욕 ’더 거버너스 볼 뮤직 페스티벌‘(The Governors Ball Music Festival), 브라질 ’록 인 리오‘(Rock in Rio)에 출격해 헤드라이너로서 글로벌 초대형 뮤직 페스티벌 클라이맥스를 장식한다.
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