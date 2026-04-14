박신혜 둘째 임신…“가을 출산까지 태교에 집중”

  • 동아일보

  • 입력 2026년 4월 14일 21시 25분

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배우 박신혜. 인스타그램
배우 박신혜. 인스타그램
배우 박신혜가 둘째 임신 사실을 전했다. 첫 아이를 출산한 지 4년 만이다.

소속사 솔트엔터테인먼트는 14일 “박신혜가 둘째를 임신 중”이라며 “출산은 올해 가을 예정이다. 따뜻한 응원 부탁드린다”고 밝혔다. 임신 초기인 박신혜는 출산을 앞두고 당분간 태교에 집중할 계획이다.

박신혜는 2022년 동료배우 최태준과 결혼했다. 같은 해 5월 첫 아들을 낳았다.

박신혜는 첫 아이 출산 이후 약 1년 8개월 만인 2024년 1월 복귀했다. 이후 SBS드라마 ‘지옥에서 온 판사’와 tvN드라마 ‘언더커버 미쓰홍’ 등 원톱 주연 작품을 연이어 성공시키며 연기 커리어의 정점을 찍었다.

조혜선 기자 hs87cho@donga.com
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