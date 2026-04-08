“서울 말고 충청·부산으로”…벚꽃 상품 외국인 트래픽 최대 360%↑

3월클룩, 지역별 벚꽃 관광지 수요 급증…부산·경주 투어 1년 새 172% 증가
외국인 전용 ‘에버랜드 투어’ 단독 출시…가실벚꽃길 등 지역 명소 연계
클룩은 봄을 맞아 한국 벚꽃 관광에 대한 외국인 여행객의 트래픽이 전반적으로 증가했다고 8일 밝혔다.
클룩 내부 데이터에 따르면 지난 3월 지역별 벚꽃 관련 상품 트래픽은 전월 대비 충청 360%, 경상·부산 182%, 경기·서울 167%, 제주 125%, 강원 91% 순으로 늘어났다. 상품별로는 전년 동월 대비 부산·경주 벚꽃 투어 상품 트래픽이 172% 증가했으며 부천 벚꽃·진달래 투어(89%), 안면암 벚꽃 투어·태안 튤립축제(25%) 등이 뒤를 이었다.
클룩은 지난달 15일 방한 외국인을 대상으로 ‘에버랜드 벚꽃 투어’를 단독 출시했다. 에버랜드 입장권과 주·야간 벚꽃 투어로 구성한 해당 상품은 인근 벚꽃 명소인 ‘가실벚꽃길’을 둘러볼 수 있는 ‘가든패스’ 프로그램을 기반으로 한다. 기존 내국인 위주로 운영하던 프로그램을 외국인 이용자까지 확대한 결과, 출시 직후 트래픽이 30% 증가하며 계절 수요를 확인했다.
클룩은 벚꽃 시즌과 같은 계절성 여행 수요를 파악해 파트너사와 협업한 방한 상품을 배포하고 있다. 글로벌 이용객을 대상으로 마케팅을 병행하며 인바운드 및 지역 관광 활성화를 도모한다는 방침이다.
이준호 클룩 한국 지사장은 “봄철 벚꽃을 중심으로 한 계절성 수요가 뚜렷하게 나타나고 있다”며 “외국인 여행객이 한국의 계절 및 지역별 콘텐츠를 경험할 수 있도록 관련 상품을 확대할 계획”이라고 말했다.
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