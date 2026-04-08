“서울 말고 충청·부산으로”…벚꽃 상품 외국인 트래픽 최대 360%↑

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3월클룩, 지역별 벚꽃 관광지 수요 급증…부산·경주 투어 1년 새 172% 증가
외국인 전용 ‘에버랜드 투어’ 단독 출시…가실벚꽃길 등 지역 명소 연계

서울∙부산 출발 진해군항제 일일 투어(클룩 제공)
서울∙부산 출발 진해군항제 일일 투어(클룩 제공)
클룩은 봄을 맞아 한국 벚꽃 관광에 대한 외국인 여행객의 트래픽이 전반적으로 증가했다고 8일 밝혔다.

클룩 내부 데이터에 따르면 지난 3월 지역별 벚꽃 관련 상품 트래픽은 전월 대비 충청 360%, 경상·부산 182%, 경기·서울 167%, 제주 125%, 강원 91% 순으로 늘어났다. 상품별로는 전년 동월 대비 부산·경주 벚꽃 투어 상품 트래픽이 172% 증가했으며 부천 벚꽃·진달래 투어(89%), 안면암 벚꽃 투어·태안 튤립축제(25%) 등이 뒤를 이었다.

클룩은 지난달 15일 방한 외국인을 대상으로 ‘에버랜드 벚꽃 투어’를 단독 출시했다. 에버랜드 입장권과 주·야간 벚꽃 투어로 구성한 해당 상품은 인근 벚꽃 명소인 ‘가실벚꽃길’을 둘러볼 수 있는 ‘가든패스’ 프로그램을 기반으로 한다. 기존 내국인 위주로 운영하던 프로그램을 외국인 이용자까지 확대한 결과, 출시 직후 트래픽이 30% 증가하며 계절 수요를 확인했다.

클룩은 벚꽃 시즌과 같은 계절성 여행 수요를 파악해 파트너사와 협업한 방한 상품을 배포하고 있다. 글로벌 이용객을 대상으로 마케팅을 병행하며 인바운드 및 지역 관광 활성화를 도모한다는 방침이다.

이준호 클룩 한국 지사장은 “봄철 벚꽃을 중심으로 한 계절성 수요가 뚜렷하게 나타나고 있다”며 “외국인 여행객이 한국의 계절 및 지역별 콘텐츠를 경험할 수 있도록 관련 상품을 확대할 계획”이라고 말했다.

(서울=뉴스1)

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