‘티아라’ 출신 배우 류화영, 9월 결혼…예비신랑은 3살 연상 사업가

그룹 티아라 출신 배우 류화영(33)이 올가을 결혼한다.
1일 류화영은 인스타그램을 통해 오는 9월 12일 결혼식을 올린다고 밝혔다. 예비 신랑은 세 살 연상의 사업가로 알려졌다.
류화영은 “사랑을 넘어 서로의 전부가 되기로 했다”며 “설렘 위에 확신을 더해 이제는 같은 길을 걸어가고자 한다”고 했다.
이어 “예상보다 큰 관심과 따뜻한 축하를 보내주셔서 깊이 감사드린다.
직접 인사를 전하지 못한 분들께는 이 자리를 빌려 마음 전한다”며 “앞으로의 여정도 따뜻한 시선으로 지켜봐 주시면 감사하겠다”고 적었다.
그러면서 예비 신랑으로 보이는 남성과 함께 찍은 사진도 게시했다. 사진에서 남성의 뒷모습이 보이는 가운데, 류화영은 환하게 웃는 모습이다.
류화영은 2010년 티아라의 새 멤버로 합류하며 연예계에 데뷔했다. 2012년 팀 탈퇴 후 배우로 전향한 뒤 드라마 ‘구여친클럽’ ‘돌아와요 아저씨’ ‘청춘시대’ ‘매드독’ ‘뷰티 인사이드’ 등에 출연했다.
이혜원 기자 hyewon@donga.com
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