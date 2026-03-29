문화일보 김병직 대표이사 재선임

  • 동아일보

  • 입력 2026년 3월 29일 14시 20분

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김병직 대표이사.
김병직 대표이사.
문화일보는 27일 정기주주총회와 이사회를 열고 김병직 사장(61)을 대표이사 사장에 재선임했다. 김 대표는 고려대 정치외교학과를 졸업한 뒤 문화일보에 입사해 경제산업부장 편집국장 논설위원 광고국장 등을 지냈다. 이병규 대표이사 회장은 명예회장으로 추대됐다.

조종엽 기자 jjj@donga.com
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