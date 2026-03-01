25명의 프로 골퍼가 만든 골프웨어 루베로 런칭

한국, 일본, 태국, 호주의 25명의 프로골퍼가 제품 개발에 참여한 골프웨어 루베로가 이달 15일 공식 런칭했다.
루베로는 기획 단계부터 프로가 직접 참여해 1년 간 실전 테스트를 통해 개발한 브랜드다. 프로들이 직접 착용하며 피드백을 반영하는 방식으로 완성도를 높였다. 박보미 프로는 “골프 인생에서 가장 의미 있는 시간이었다. 내가 기획에 참여한 옷이 골프 팬들에게 전달되고, 동시에 동료 프로들을 후원할 수 있다는 점이 설렌다”고 말했다.
루베로는 ‘프로들이 만들고 프로를 후원한다’는 브랜드 철학을 바탕으로 앰버서더 프로골퍼를 향후 50명까지 확대할 계획이다. 또한 전 세계 프로골퍼를 대상으로 전 품목 50% 할인 정책을 운영한다.
양영규 대표는 “이 정책은 단순한 마케팅이 아니라 더 많은 프로들을 지원하기 위한 방안”이라며 “생산 물량의 25%는 앰버서더 프로에게 무상 지원하고, 나머지 물량도 프로골퍼들에게 우선 구매 기회를 제공하고 있다”고 밝혔다.
이설 기자 snow@donga.com
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