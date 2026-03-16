오스카 거머쥔 매기 강 “전세계 한국인에게 이 상을 바친다”

‘케데헌’ 아카데미 2관왕 올라
주제가상-장편 애니메이션상
“너무 늦게 영화 갖다줘 미안”
“이 상을 한국과 전 세계에 있는 한국인에게 바칩니다.”
‘케이팝 데몬 헌터스’(케데헌)가 15일(현지 시간) 제98회 아카데미 시상식에서 장편애니메이션상을 받자, 무대에 오른 메기 강 감독은 “이 상을 한국과 전 세계 한국인에게 바친다”고 소감을 밝혔다.
미국 로스앤젤레스 돌비극장에서 열린 시상식에서 ‘케이팝 데몬 헌터스’는 ‘주토피아2’, ‘아르코’, ‘엘리오’ 등을 제치고 장편애니메이션상을 차지했다. 이 작품의 수록곡 ‘골든(Golden)’ 역시 주제가상을 영화 ‘다이앤 워런: 릴렌트리스’의 ‘디어 미(Dear Me)’, 영화 ‘씨너스: 죄인들’의 ‘아이 라이드 투 유(I Lied to You)’ 등을 제치고 수상했다.
매기 강 감독은 수상 소감에서 “나와 닮은 이들에게 이 영화를 너무 늦게 가져다준 것 같아 미안하다”며 “다음 세대는 이렇게 오래 기다리지 않아도 될 것”이라고 밝혔다.
지난해 6월 공개된 ‘케이팝 데몬 헌터스’는 K-팝 그룹이자 퇴마사인 ‘헌트릭스’의 이야기를 다룬 판타지 음악 영화다. 공개 91일 만에 조회수 3억 2510만 회를 기록하며 넷플릭스 역대 시청 시간 1위에 올랐다.
수록곡 ‘골든’은 빌보드 메인 싱글 차트 ‘핫 100’에서 8주간 1위를 기록하며 흥행력을 입증했다. ‘헌트릭스’뿐 아니라 악령 보이그룹 ‘사자보이스’의 노래들도 세계적인 인기를 끌었다.
‘케데헌’은 넷플릭스에서 처음으로 3억 시청수(총 시청 시간을 러닝타임으로 나눈 값)를 넘기며 역대 넷플릭스 콘텐트 중 가장 많은 시청수를 기록하고 있다. 넷플릭스 투둠에 따르면 현재 ‘케데헌’ 시청수는 3억2510만회다.
‘케데헌’은 올해 1월 미 골든글로브 시상식에서 애니메이션상과 주제가상을 받고 지난달 그래미 시상식에선 주제가 ‘골든’으로베스트 송 리튼 포 비주얼 미디어상을 수상했다. 그래미 시상식에서 K팝 장르가 상을 받은 건 ‘골든’이 처음이다.
‘애니메이션계 아카데미상’으로 불리는 미국 애니 어워즈에선 10관왕을 차지했다. 앞서 2일엔 아카데미 시상식 가늠자로 여겨지는 미국 제작자조합(PGA) 시상식에서 최우수 극장용 애니메이션 영화 프로듀서상을 수상했다.
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