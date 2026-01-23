르네상스 푸켓 리조트&스파, ‘미식·휴양 결합’ 새로운 해변 휴양 기준 제시

르네상스 푸켓 리조트&스파(Renaissance Phuket Resort&Spa, 이하 르네상스 푸켓)가 휴식과 미식, 그리고 현지 발견의 즐거움을 동시에 선사하는 새로운 가족 여행 솔루션을 제안한다.
우선 르네상스 푸켓은 푸켓 국제공항에서 차량으로 20분 거리에 위치해 이동의 피로를 최소화하고자 하는 가족 여행객에게 최적의 입지에 위치한다. 시리낫 국립공원(Sirinat National Park) 내 청정 지역인 마이카오 해변(Mai Khao Beach)에 자리해 자연 그대로의 평온함을 누릴 수 있으며, 프리미엄 객실 및 풀빌라가 가족 단위 투숙객에게 안락한 휴식을 제공한다.
리조트의 가장 큰 매력 중 하나는 차별화된 다이닝이다. 푸켓 최고의 조식으로 정평이 난 로카 보어(Loca Vore)를 시작으로, 푸켓 25대 레스토랑 중 16위에 선정된 정통 남부 태국 요리 전문점 타키앙(Takieng)은 미식가들 사이에서 반드시 방문해야 할 명소로 꼽힌다. 또한,최근 리뉴얼한 샌드 박스 비치프론트 바&이터리(Sand Box Beachfront Bar & Eatery)에서는 안다만해의 파도 소리와 함께 신선한 해산물 요리를 즐길 수 있다.
리조트 내 다양한 웰니스 및 레저 시설도 가족 여행의 만족도를 높인다. 아시아 힐링 치유법에서 영감을 받은 콴 스파(Quan Spa), 24시간 운영되는 피트니스 센터, 바다를 마주한 인피니티 풀은 온 가족이 함께 휴식을 즐길 수 있는 공간이다. 어린이를 위한 키즈 월드(Kids’ World)에는 실내 놀이 공간, 야외 액티비티 존, 슬라이드와 물놀이 시설을 갖춘 디노 풀(Dino Pool)이 마련돼 있다.
특히 르네상스 브랜드를 대표하는 ‘네비게이터(Navigator)’ 팀은 리조트 밖 푸켓의 매력을 경험할 수 있도록 돕는다. 현지 전문가가 직접 큐레이션한 맞춤형 추천을 통해 가족 단위 여행객은 마이카오 지역과 인근 커뮤니티의 문화, 숨겨진 명소 등을 만날 수 있다.
르네상스 푸켓 리조트는 더욱 스마트한 여행을 위해 ‘하프 보드 패키지’를 선보인다. 매일 제공되는 푸켓 최고의 조식 뷔페는 물론, 지정된 레스토랑에서 2인을 위한 2코스로 즐기는 점심 또는 저녁 식사가 포함되어 있다.
