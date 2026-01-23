김연아 “어릴 때부터 노출 많아 부담” 숨겨진 은퇴 후 일상

전 피겨스케이팅 국가대표 김연아가 오랜 침묵을 깨고 대중 앞에 모습을 드러냈다.
22일 김연아는 배구 여제 김연경의 유튜브 채널에 게스트로 출연해 은퇴 이후의 삶을 공개했다. 그러면서 그동안 방송 출연을 자제했던 진짜 이유도 밝혔다.
김연아는 어린 시절부터 이어진 과도한 노출 탓에 대중매체 출연을 꺼렸다고 고백했다. 소속사조차 섭외 요청을 거절할 것이라 예상했을 정도다.
하지만 김연경의 직접적인 연락이 그의 마음을 움직였다. 김연아는 “선배님이 직접 연락을 주셔서 나가는 게 예의라고 생각했다”며 “체육인끼리 깊이 있는 토크를 한 적이 거의 없어 색다를 것 같았다”고 설명했다.
두 전설의 은퇴 후 관리는 극명하게 갈렸다. 김연아는 “은퇴 후 편안하게 쉴 수 있어 좋다. 건강을 위해 해야 한다고 생각하지만 몸이 따라주지 않는다“고 말했다. 현재 운동을 전혀 하지 않고 있으며, 체중은 주로 식단으로만 조절한다고 덧붙였다.
반면 김연경은 정반대의 상황을 털어놨다. 그는 은퇴 후 그동안 못 먹던 야식과 술을 마음껏 즐겼으나, 건강 검진 결과 고지혈증이 생기고 간 수치가 올라갔다고 고백했다. 김연경은 “현재는 다시 꾸준히 운동하며 관리 중이며, 운동을 안 하면 몸이 찌뿌둥하다”고 말했다.
최강주 기자 gamja822@donga.com
