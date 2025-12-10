하이엔드 오트쿠튀르 브랜드 ‘루치아박’, 2026 S/S 드레스 라인 공개

하이엔드 오트쿠튀르 브랜드 루치아박(Lucia Park)이 2026년 봄·여름 시즌을 맞아 업그레이드된 드레스 라인을 공개한다고 밝혔다. 루치아박은 전통과 예술, 감성이 유기적으로 어우러진 오트쿠튀르 작품을 통해 ‘입는 예술(Art to Wear)’이라는 철학을 실현해 오고 있다.
루치아박은 한국의 전통 자수 기법과 입체적인 패턴 설계를 바탕으로 정교하고 감각적인 드레스를 제작하는 오트쿠튀르 하우스로, 2025 F/W 시즌부터는 웨딩 및 레드카펫 라인업을 강화하며 브랜드 정체성을 정립해 왔다.
브랜드의 창립자이자 아트디렉터인 박윤미 대표는 “청담동 쇼룸을 중심으로 국내 VIP 고객들에게 1:1 맞춤 서비스를 제공하고 있으며, 글로벌 공식 온라인 스토어를 통해 해외 고객들과의 접점도 확장 중”이라며 “우리는 고객 한 사람 한 사람에게 완성도 높은 작품을 통해 브랜드의 정체성과 품격을 전달하는 데 집중하고 있다”고 밝혔다.
루치아박은 2023년 프랑스 파리에서 열린 F/W 패션위크에서 프랑스 문화청 사옥의 역사적 기념물인 살레 와그램(Salle Wagram)을 대관해 웨딩 오트쿠튀르 컬렉션을 선보이며 글로벌 진출의 포문을 열었다. ‘대자연’을 주제로 인간의 존엄성과 생명의 경이로움을 표현한 이 무대는 파리·밀라노·런던·뉴욕 등에서 모인 1,000여 명의 글로벌 패션 관계자 및 미디어로부터 “형식에 얽매이지 않는 예술 퍼포먼스”라는 호평을 받았다.
루치아박은 3개월 만에 대한민국 상위 0.1% 고객층을 확보하며 빠르게 정상을 차지했으며, 이후 웨딩드레스와 레드카펫 드레스 분야에서 독자적인 영역을 확장해왔다.
그러나 브랜드의 고유한 스타일과 정체성을 모방한 유사 제품들이 중국 및 일부 국내 시장에서 발견된 적도 있다. 이에 대해 루치아박 측은 “정체성과 권리를 침해하는 행위에 대해 단호히 대응할 계획이다. 작품성과 철학을 지키기 위한 법적 및 문화적 조치를 강화하겠다”고 밝혔다.
루치아박은 윤리적 생산 방식과 지속가능한 패션 기술 개발에도 적극적으로 나서고 있다. 이는 단순한 유행이나 포지셔닝 전략을 넘어서, 오트쿠튀르 브랜드가 지녀야 할 방향성을 제시하려는 확고한 의지의 표현이라고 강조했다.
댓글 0