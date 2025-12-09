캑터스커뮤니케이션즈, ‘에디티지 연구지원 프로그램’ 제2회 시상식 개최

글로벌 학술 커뮤니케이션 기업 캑터스커뮤니케이션즈(Cactus Communications, 이하 캑터스)가 작년에 이어 한국 신진 연구자의 성장을 지원하기 위한 대표 지원 프로그램인 ‘에디티지 연구지원 프로그램(Editage Research Grant)’의 제2회 시상식을 지난 5일 여의도 캔싱턴 호텔에서 개최했다.
캑터스는 이번 시상식을 통해 에디티지(Editage) 브랜드가 추구하는 ‘연구자 중심 지원 플랫폼’이라는 포지셔닝을 강화하고, 국내 연구 생태계의 지속 가능한 성장에 기여하는 글로벌 리더십을 다시 한번 강조했다.
캑터스는 오랜 기간 연구자 친화적 서비스를 제공한 경험을 기반으로 에디티지 교정·번역 서비스, 페이퍼팔(Paperpal) AI 기반 논문 작성 툴 등 연구 커뮤니케이션 솔루션을 운영해 왔다. 에디티지 연구지원 프로그램은 연구 초기 단계에서 연구비 확보 등 현실적 어려움을 마주하는 신진 연구자에게 실질적인 도움을 주기 위한 민간 연구지원 프로그램이다.
올해 장학금은 총 2,700만 원 규모로 마련됐으며, 에너지과학·의학·환경과학 등 다양한 분야에서 총 10명의 연구자가 수상자로 선정됐다. 모든 지원자는 에세이 심사와 화상 인터뷰를 포함한 다단계 평가 절차를 거친다. 에세이는 연구자의 성장 가능성과 연구 철학을 평가하기 위해, 연구 비전과 사회적 기여도를 담은 에세이를 제출하도록 되어 있다.
시상식에서는 캑터스의 Chief Growth Officer인 마코토 유아사(Makoto Yuasa)가 직접 개회사를 진행하고 시상을 맡아 연구자들의 성장을 응원했다. 특히 올해 행사는 연구자들과 기업이 직접 교류할 수 있는 자리로 마련됐다.
올해 수상자들은 산업용 시스템 AI, 환경공학(물·위생), 생의학공학, 노인의학 기반 디지털헬스, 호텔외식관광 등 사회적·산업적 파급력이 큰 다양한 분야에서 혁신적 연구를 수행한 점이 높이 평가됐다. 심사는 해당 분야 전문가로 구성된 심사위원단이 참여해 연구의 창의성, 사회적 기여도, 실현 가능성을 중심으로 공정하게 평가가 진행됐다. 장학금은 1등 1,000만 원, 2등 300만 원(4명), 3등 100만 원(5명)으로 구성되며, 각 수상자에게는 페이퍼팔 프리미엄 이용권이 함께 제공됐다.
캑터스 관계자는 “한국 연구자들이 글로벌 학계에서 빠르게 성장하고 있으며, 그 잠재력은 매우 크다”며 “캑터스는 에디티지를 중심으로 연구 커뮤니티를 실질적으로 돕는 지원 프로그램을 확대해, 더 많은 연구자들이 연구에 전념할 수 있는 환경을 만드는 데 기여하겠다”고 말했다.
한편, 에디티지는 연구자 역량 강화를 위해 연구계획서 작성 방법, Graphical Abstract 제작 방법, 논문 작성 시 AI 활용 노하우 및 유의점 등 다양한 주제를 다룬 무료 웨비나를 정기적으로 제공하고 있다.
