김대호 “父 칠순 잔치 열어준 사촌 형”…대가족 서울 초대

23일 오후 방송된 MBC 예능 프로그램 ‘나 혼자 산다’에서는 김대호와 사촌들의 여행이 담겼다.
대가족으로 유명한 김대호가 사촌 형제 네 명과 친동생까지 다섯 형제를 서울로 초대해 눈길을 끌었다.
김대호는 양평에서 가업을 이어가며 20년 가까이 서울에 오지 못한 큰형을 소개하며 “바쁜 와중에 식당 한편을 빌려줘서 저희 아버지 칠순 잔치를 열어주셨다”라고 고마움을 전했다. 김대호의 사촌 형이 현수막부터 생일상까지 전부 준비했다고. 김대호는 “그때 마음먹었다”라며 “사촌들에게 따로 감사한 마음을 표현하자, 주거지 양평을 벗어나서 특별한 하루를 선물하고 싶었다”라고 사촌들을 서울로 초대한 이유를 밝혔다.
이어 김대호는 형제들을 위한 미니버스부터 김밥까지 준비해 본격적인 ‘대호 투어’의 시작을 알렸다.
한편, MBC 예능 프로그램 ‘나 혼자 산다’는 독신 남녀와 1인 가정이 늘어나는 세태를 반영해 혼자 사는 유명인들의 일상을 관찰 카메라 형태로 담은 다큐멘터리 형식의 예능 프로그램으로 매주 금요일 오후 11시 10분에 방송된다.
댓글 0