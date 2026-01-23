한파에 기습 폭설까지…서울 대설주의보, 최고 5cm

서울에 많은 눈이 내리며 대설주의보가 내려졌다. 대설주의보는 24시간 동안 눈이 5㎝ 이상 쌓일 것으로 예측될 때 내려진다. 눈길 운전이나 보행 안전에 유의해야 한다.
23일 기상청에 따르면 이날 오후 10시 기준 서울 서북권과 동북권에 대설주의보가 내려졌다. 경기 지역의 경우 광명과 인천 등에 대설주의보가 발령됐다.
기상청은 서울을 비롯한 수도권 일부 지역에 24일까지 5㎝ 안팎의 눈이 쌓일 것으로 예보했다. 수도권을 중심으로 이날 자정까지 강한 눈이 지속될 것으로 보인다.
기상청 관계자는 “눈이 내리거나 이미 눈이 쌓인 지역의 도로가 매우 미끄러울 수 있다”며 “빙판길과 도로 살얼음(블랙 아이스)이 곳곳에서 나타날 가능성이 있어 운전 시 주의해야 한다”고 밝혔다.
한파와 눈은 주말까지 이어질 전망이다. 토요일인 24일도 최저 기온이 영하 17도까지 떨어지는 강추위가 이어지겠다. 전국적으로 아침 최저기온은 영하 17∼0도, 낮 최고기온은 영하 5∼6도로 예보됐다.
기상청은 “북쪽에서 내려오는 찬 공기 영향으로 수도권, 충북, 경북 내륙 등지에 한파특보가 발효된 가운데 바람이 강해 체감온도는 더욱 낮겠다”고 했다.
박성진 기자 psjin@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0