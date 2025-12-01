“스승 빈곤의 시대, 참어른 얼굴 보여주고 싶었죠”

영화 ‘가나안 김용기’ 김상철 감독
“민족정신 심고 농촌 일으킨 개척자
젊은 세대에게 ‘보석 같은 분’ 조명
목적 있는 삶이란 무엇인가 전할것”
최근 가나안 농군학교 설립자인 김용기 장로(1909∼1988·사진)의 삶과 철학을 조명한 다큐멘터리 영화 ‘가나안 김용기’(감독 김상철)가 개봉됐다. 가나안 농군학교는 기독교 정신을 바탕으로 인격과 민족정신 함양을 통해 농촌 지도자를 육성해 온 사회 교육기관.
목사이기도 한 김 감독은 지난달 21일 동아일보와의 인터뷰에서 “한국 교회는 물론이고 사회에서 사표가 될 만한 분들의 이야기를 잘 가르치지 않는다”며 “종교를 떠나 어른을 잃은 요즘 시대와 사람들에게 참어른과 스승을 만나게 해주고 싶었다”고 했다.
“2009년 김수환 추기경, 2010년 사랑의교회 담임목사를 지낸 옥한흠 목사와 법정 스님 등이 잇달아 돌아가시면서 우리가 참어른들을 점점 잃어가고 있다는 생각이 들었어요. 세상은 자꾸 혼란스러워지는데 바라보고 의지할 분들이 없는 거죠. 그래서 특히 젊은 세대는 잘 모르는 보석 같은 분들을 조명해 올바른, 목적 있는 삶이란 무엇인가를 보여주고 싶었습니다.”
김용기 장로는 1933년 24세의 젊은 나이에 ‘조국이여 안심하라’는 원대한 꿈을 가지고 고향인 경기 남양주 봉안에서 이상촌 건설을 통한 농촌 부흥 운동을 시작한 인물. 자치 농장 형태로 시작한 봉안이상촌은 서울, 강원 등 전국으로 확대됐다. 1962년 경기 광주에 본격적으로 가나안 농군학교가 설립되며 1960, 70년대 새마을운동의 정신적 토대를 제공했다.
김 감독은 “흔히 선생(先生)님이라고 부르지만 ‘선생’의 참 의미는 단순히 먼저 태어난 게 아닌, 먼저 사람이 된 사람을 말한다”고 말했다.
“참어른이자 선생인 김 장로는 기독교인이고 가나안 농군학교도 기독교 정신을 기반으로 설립됐죠. 하지만 일반인은 물론이고 신부나 수녀 등 타 종교인까지 찾아와 개척 정신을 배우고 자신을 변화시켰습니다.”
영화엔 수십 년 전 김 장로가 “이 나라의 난국을 어떻게든 극복해서… 공산주의의 침략을 다시 받지 말아야겠고, 일본 사람에게 다시 노예 생활을 하지 않도록, 미국 사람에게 밀가루 얻어먹지 않는 것이… 이것은 온 국민이 그 책임을 짊어지지 않으면 안 된다”고 연설하는 장면이 나온다. 광복 뒤 가난과 타성에 젖어 아직 일어서지 못하고 있는 동포들을 향해 사자후를 토하는 모습이 인상적이다.
김 감독은 “개개인은 물론이고 공동체가 갈 길을 잃고 혼란스러워할 때, 이를 준엄하게 질타하고 가야 할 길을 몸소 보여주는 어른이 지금 얼마나 있는지 의문”이라며 “스승 빈곤의 시대에 참된 어른, 선생이란 무엇인지를 생각하는 계기가 됐으면 한다”고 했다.
