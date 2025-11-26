이정현, ‘3살 연하’ 의사 남편♥·두 딸 공개…행복 미소

이정현은 지난 21일 본인 소셜미디어에 “서우 첫 돌”이라고 적고 여러 장의 사진을 올렸다.
사진 속 이정현은 둘째 딸 박서우 양의 돌잔치에서 연분홍색 드레스를 입고 청순한 매력을 뽐냈다.
올해 만 3세인 첫째 딸 박서아 양은 서우 양과 나란히 하얀색 드레스를 입고 귀여운 매력을 발산했다.
이정현 남편 역시 훈남 포스를 뽐내며 이정현, 두 딸과 함께 훈훈한 분위기를 자아냈다.
부부는 딸을 위해 럭셔리한 돌잔치를 준비했다. 화려한 꽃장식이 이목을 끈 가운데, 이정현은 두 딸을 향해 애정어린 눈빛을 보냈다.
이를 본 누리꾼들은 “축하합니다. 너무 예뻐요”, “서우 공주님 첫돌 축하해”, “아름다운 가족입니다” 등의 댓글을 올렸다.
한편 이정현은 1996년 영화 ‘꽃잎’(감독 장선우)으로 연예계에 데뷔했다. 1999년 10월 1집 음반 ‘렛츠 고 투 마이 스타’를 내고 가수 겸업을 했다. 파격적인 무대로 스타덤에 올랐으며 ‘와’ ‘바꿔’ ‘인형’ ‘미쳐’ 등을 히트시켰다. 드라마 ‘아름다운 날들’(2001) ‘대왕세종’(2008) ‘떴다! 패밀리’(2015), 영화 ‘범죄소년’(2012) ‘명량’(2014) ‘성실한 나라의 엘리스’(2014) ‘스플릿’(2016) ‘군함도’(2017) ‘헤어질 결심’(2022) 등에 출연했다.
이정현은 3살 연하의 정형외과 전문의 박유정 씨와 2019년 결혼했다. 2022년 4월 20일 딸 서아 양을 낳았다. 지난해 10월 30일 서우 양을 낳으며 두 딸의 엄마가 됐다.
이정현이 감독과 주연을 맡은 단편영화 ‘꽃놀이 간다’가 지난달 22일 개봉했다. CGV 아트하우스에서 단독 상영한다.
