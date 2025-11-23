“2.5억 갭투자한 아파트, 10억 됐다”…김구라, 아들 재테크 자랑

방송인 김구라의 아들이자 가수인 그리(본명 김동현)가 투자한 아파트 가격이 두 배로 오른 사실이 알려지며 화제가 되고 있다.
김구라는 22일 유튜브 ‘그리구라’ 채널에서 방송인 조영구, 부동산 전문가와 함께 부동산을 주제로 대화를 나눴다.
이날 조영구는 자신의 부동산 현황을 언급하며 “2년 전 남산의 10억 원짜리 주거형 오피스텔(도시형 생활주택)을 샀는데 1억5000만 원 떨어졌다”고 털어놨다. 그는 “미용실에 갔는데 아줌마들이 하나만 분양받으라고 하더라”라며 “사기만 하면 두 배가 오른다고 해서 머리 자르다가 달려갔다”고 회상했다.
이에 부동산 전문가는 “100% 장담하는데 미용실 그분은 수수료를 받았을 것”이라고 지적했다.
조영구는 또 다른 부동산에 대해 “삼각지는 김대중 대통령 시절에 5억 원 주고 산 아파트인데 그건 20억 원 넘었을 것 같다”라고 말했다.
이를 들은 김구라는 “20년 넘었는데 5억 원이 20억 원이 됐으면 서울치고는 그렇게 많이 오른 건 아니다”라고 평가했다. 이어 “구리에 있는 32평짜리 아파트가 있는데 동현이가 했다(샀다)”며 “그거 재개발 되는데 2억5000만 원 전세를 끼고 5억 원에 샀다. 지금 몇 년 사이에 10억 원 됐다. 그러니까 되는 걸 사라는 것”이라고 강조했다.
앞서 김구라는 ‘금테크’, 삼성전자 100% 수익률 등 재테크 성공담을 공개해 관심을 모았다. 그는 18일 같은 채널에서 “예전(5년 전)에 ‘금이 나름 괜찮다’고 해서 1억 원 정도 샀다”고 밝혔다. 그는 “몇 년 전에 금값이 많이 올랐는데 아내가 ‘돈도 있는데 내버려둬’라고 했다”며 아내의 만류로 당시 팔지 않았다고 했다. 그러면서 “얼마 전 금이 1온스당 4000달러였고 계속 오르더라”며 “시세를 봤더니 3억4000만 원이 됐다”고 했다.
22일에는 “주식 애플리케이션에서 (보유 종목) 설정을 수익률 기준으로 하고 본다”며 “수익률이 좋은 게 밑단에 있다. 제일 밑단에는 삼성전자가 있는데 100% 정도 수익률이 나오고 있다”고 전했다.
