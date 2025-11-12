“경험 없는 가정폭력 피해자 역할 ‘감히’ 맡았죠”

넷플릭스 ‘당신이 죽였다’ 이유미
‘오겜’ ‘박화영’ 등 인상 깊은 연기
“주인공 구해주고 싶은 마음 담아”
“나는 오늘 꽃을 받았어요/결혼기념일이 아닌데도요/지난밤 그는 제 목을 졸랐어요/악몽 같았어요/하지만 그는 틀림없이 미안해할 거예요/왜냐면 오늘 나에게 꽃을 보냈거든요.”
미국 시인 폴레트 켈리가 쓴 시(詩) ‘나는 오늘 꽃을 받았어요(I got flowers today)’의 일부다. 가정폭력을 겪었던 시인이 쓴 이 시는 배우 이유미가 7일 공개된 넷플릭스 시리즈 ‘당신이 죽였다’에 출연한 계기였다고 한다. ‘당신이 죽였다’는 폭력 가정에서 자란 조은수(전소니)와 가정폭력을 겪는 조희수(이유미)가 희수의 남편 노진표(장승조)를 죽이기로 결심하며 벌어지는 이야기를 다룬다.
이 배우는 11일 서울 종로구의 한 카페에서 만나 “연기하기 너무나 조심스러웠는데, 감독님께서 이 시를 손편지에 써주셨다”며 “엄청나게 큰 설득과 위로가 됐다”고 출연 배경을 밝혔다.
“지금도 ‘감히’라는 생각이 들어요. 실제 피해자분들이 많이 계시는데, 가정폭력을 경험하지 않은 제가 제대로 연기할 수 있을지 걱정됐거든요. 그런데 점점 희수를 구원해 주고 싶은 마음이 들더라고요. 제가 희수를 연기해서 이 친구를 좀 더 행복하게 만들어 주고 싶었어요.”
원래 성격은 희수와 달리 당찬 성격이라는 이 배우. 그는 이번 작품에서 ‘희수’와 ‘인간 이유미’를 분리하려고 뭣보다 노력했다고 했다. 그는 “감정 소모가 심한 연기이다 보니 잘 해내고 싶은데 지쳐 버릴까 봐 걱정됐다”며 “다행히 오히려 건강하게 촬영했다”고 말했다.
앞서 이유미는 영화 ‘박화영’에서 가출 청소년 윤세진 역을 맡는 등 상처가 깊은 역할을 많이 연기했다. 특히 전환점이 된 작품은 넷플릭스 시리즈 ‘오징어게임’이다. 그는 게임 참가자 지영 역을 맡아 2022년 미국 방송계 최고 권위인 제74회 에미상에서 ‘게스트 여배우상’을 수상했다. 이 배우는 “오징어게임 이후 삶에 무게가 생겼다”며 “예전보다 더 착하고 멋지게, 정직하게 살며 좋은 영향력을 미치는 사람이 되고 싶어졌다”고 했다.
“제가 평상시에 정말 잘 넘어지거든요. 그런데 연기라는 하나의 꿈을 바라보고 걷는 것만큼은 꾸준히 쉬지 않고 잘 걸어왔구나 싶어서 칭찬해 주고 싶어요.”
