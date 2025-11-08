가을의 설악, 선계에 들어선 인간에겐 경외감이 찾아온다[전승훈 기자의 아트로드]

설악산 오색지구에 있는 ‘각두골’ 식당 앞마당에는 토종닭이 자유롭게 뛰어놀고 있다. 약초능이백숙을 주문하면 주인이 방사해서 기르는 토종닭은 잡아서 백숙요리를 해준다. 도토리묵부터 산나물, 더덕 등 강원도 산골에서 맛볼 수 있는 진귀한 반찬이 한상 가득나온다. 감자와 능이버섯을 넣고 푹 삶은 닭백숙의 진한 국물에서는 한약재의 향긋한 향기가 난다. 가을 산행 후 토종닭으로 든든하게 몸보신할 수 있는 곳이다.