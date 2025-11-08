가을의 설악, 선계에 들어선 인간에겐 경외감이 찾아온다[전승훈 기자의 아트로드]

가을 단풍하면 설악산이다. 오대산도 있고, 내장산도 있고, 지리산도 있지만 단풍의 대명사는 역시 설악산이다. 이상기후로 더이상 ‘만산홍엽(滿山紅葉)’의 정취는 기대하긴 힘들다. 그래도 단풍은 가을의 전설이 되기 위해 오늘도 최선을 다해 붉게 타오르고 있다. 남설악 최고의 단풍 비경을 자랑하는 오색지구 흘림골∼주전골 트레킹을 떠나보았다.
● 흘림골의 생강나무 노란단풍
봄꽃놀이도 그렇지만, 가을 단풍놀이도 짧은 찰나의 순간이기 때문에 사람들의 마음을 더욱 끌어당긴다. 특히 사람들은 나이가 들어갈수록 꽃과 단풍을 좋아한다. 살아 있는 동안 그 아름다움을 한번이라도 더 보고 싶어지는 간절한 마음에서일까?
남설악 오색지구의 단풍은 외설악의 천불동, 내설악의 백담계곡과 함께 ‘설악삼미(雪嶽三美)’로 꼽힌다. 오색지구 흘림골∼주전골 탐방로는 총 6.27km 구간으로 단풍철이면 매년 80만 명이 찾을 정도로 최고의 단풍명소다. 3시간 반이면 완주할 수 있는 평이한 코스인데도, 설악의 웅장하고 신비스런 내밀한 속살을 만끽할 수 있는 구간이라 초보자들에게도 인기가 높다.
이른 새벽 서울에서 출발한 차를 주전골이 있는 오색약수 주차장에 세운다. 그리고 택시(1만5000원 정액제)를 타고 산행의 출발지인 흘림골탐방센터으로 향한다. 흘림골로 치고 올라가 주전골로 회귀해야 긴 하산길에서 편안하게 단풍을 제대로 구경할 수 있기 때문이다.
흘림골은 1970∼80년대에는 신혼여행지이자 수학여행지 명소로 각광을 받았다. 수려한 산세, 기기묘묘한 형상의 바위와 폭포를 구경하고, 오색약수를 마신 뒤 온천을 즐기는 관광코스가 인기였다. 그러다 환경 훼손이 심해져 1985년 자연휴식년제를 선언했고, 20년 뒤인 2004년 9월에 다시 개방됐다. 그런데 2015년에 8월 낙석사고로 다시 폐쇄됐고, 안전시설 보강공사를 마친 후 7년 만인 2022년 다시 개방됐다.
흘림골은 흘림골탐방지원센터에서 용소폭포 삼거리까지 연결되는 3.1km 구간. 국립공원관리공단 홈페이지에서 하루 5000명만 사전예약을 통해 들어갈 수 있다. 해발 700m 지점에서 산행을 시작하자 나무계단이 시작된다. 최고봉인 등선대(해발 1002m)까지 숨가쁘게 오르는 구간이다. 입구에서부터 오른편에 칠형제봉이 가을 햇빛을 받아 번쩍거리고 있다. 이게 설악이지! 시작부터 눈호강을 한다. 육중한 바위덩어리로 된 일곱난장이가 아닌 일곱거인들이 오순도순 힘자랑을 하고 있다.
한 20분쯤 올랐을까. 다리 전망대에서 잠시 경치를 구경하는데, 뒤쪽에서 시원한 물소리가 들린다. 봉우리 뒷편에 은밀하게 숨어 있는 폭포에서 물줄기가 떨어지고 있다. 그런데 폭포의 생김새가 참 묘하다. 무언가에 홀린 듯 눈을 떼지 못하는 사람도 있고, 차마 직접 바라보지 못하고 눈을 아래로 까는 사람도 있다. 아름답고, 신비스러운 이 폭포의 이름은 ‘여심(女深)폭포’. 예전에는 신혼부부들이 찾아와 아기를 잘 낳게 해달라고 비는 폭포로 유명했다고 한다.
산행을 시작한지 50분가량. 신선이 하늘로 올랐다는 등선대 정상에 섰다. 설악산의 장쾌한 파노라마 뷰를 즐길 수 있는 전망대다. 저 멀리 점봉산 앞으로 뾰족한 악어의 이빨같은 봉우리들이 삐죽삐죽 서 있는 깊은 골짜기가 내려다보인다. 겨울에 흰 눈이 쌓여 있으면 더욱 장엄할 것 같은 풍경이다.
그 옆으로 한계령 휴게소와 귀때기청봉(1576m), 끝청과 대청봉, 양양 송전해변까지 설악의 아름다운 풍광이 사방팔방으로 펼쳐진다. 한계령을 넘어 온 세찬 바람이 내 모자를 잡아채갈까봐 손으로 꼭 쥔 채, 설악의 파노라마를 가슴에 담았다.
등선대에서 내려와서 주전골 방향으로 들어섰다. 이제부터는 줄곧 내리막길이다. 눈 앞에는 장엄한 봉우리들이 겹겹이 서 있다. 흘림골은 숲이 짙고 깊어서 늘 구름이 낀 것처럼 날씨가 흐리다고 해서 예전에는 ‘흐림골’이라고 불렸단다.
해발이 높은 흘림골 골짜기에는 붉은색 단풍은 벌써 지고, 노란색 생강나무 단풍이 산을 지키고 있었다. 생강나무는 봄에 일찍 노란색 꽃을 피우는 나무. 잎과 가지에서 생강 향기가 난다고 해서 붙여진 이름이다. 김유정의 단편소설 ‘동백꽃’에서 ‘알싸하고 향긋한 냄새가 나는 노란 동백꽃’이 바로 생강나무다. 그런데 하산길 주전골 계곡으로 내려갈수록 붉은색 단풍이 무성해졌다. 황금색, 초록색, 붉은색이 어우러지는 가을의 향연이다.
흘림골 탐방로 곳곳에는 터널처럼 둥근 철망 구조물이 있다. 2015년 낙석사고 이후 7년간 통제되면서 시설을 보수한 흔적이다. 철제 터널을 지나며 내려가다보니 등선(登仙)폭포가 나타난다. 신선이 등선대에서 하늘로 오르기 전에 몸을 정갈하게 씻었던 폭포라고. 수량이 많을 때면 물줄기가 신선이 하늘로 오를 때 백발이 휘날리는 것처럼 보인다고하는데 가을이라 수량은 많지 않다. 그러나 하늘에서부터 30m의 낙차를 보이며 이리 꺾이고, 저리 꺾이며 내려오는 폭포는 설악의 신비스런 정취를 보여주기엔 충분했다.
등선폭포에서부터 시작된 주전골 계곡물 위로는 이리저리 건너다닐 수 있는 나무다리가 수없이 놓여져 있다. 다리를 건널 때마다 시시각각 달라지는 풍경에 탄성이 터져나온다. 때로는 가깝게, 때로는 원경으로 밀당하듯 보여주는 흘림골의 단풍은 도도한 우아함과 품위가 넘쳐난다. 선계(仙界)에 발을 들여놓은 인간에겐 늘 경외감이 찾아온다.
● 주전골의 불타는 계곡
내려갈수록 점점 계곡의 물소리가 커져간다. 눈을 돌려 옆을 봤더니 탐방로와 나란히 있는 바위를 타고 ‘십이폭포’가 흘러내리고 있다. 흘림골 구간은 용소폭포 삼거리에서 끝난다. 이곳에서부터 본격적으로 주전골 계곡이 시작된다. 사전예약없이도 들어올 수 있는 무장애 평지 탐방길이라 누구나 운동화 신고도 산행을 할 수 있는 곳이다. 그러나 황금빛과 붉은빛이 어우러진 단풍의 절정은 주전골에서 본격 시작된다.
용소삼거리에서 잠깐 길을 벗어나 용소폭포에 다녀온다. 사람의 얼굴처럼 코와 입이 보이는 바위를 바라보며 계단을 내려가고, 현수교를 지나면 용소폭포를 볼 수 있다.
용소폭포의 하얀색 물줄기가 떨어져 에머랄드빛 ‘소(沼)’를 만들어내고 있다.
전설에 따르면 용소폭포에는 두 마리의 이무기 부부가 살았다고 한다. 수백년 동안 수행한 끝에 용이 되어 하늘로 승천하기를 준비하던 부부. 수컷은 용의 비늘이 생기고 날개가 자라 하늘로 꿈틀하고 비상했는데, 암컷은 어찌된 일인지 아무 변화가 없고 지상에 남게 됐다. 결국 분함을 이기지 못한 암컷 이무기가 골짜기에서 요동을 치며 분노를 폭발했다. 이런 난리통에 주전골 주변에는 용비늘을 한 기암괴석이 수백 개가 널브러졌다는 전설이다.
그래서인지 주전골에 불쑥 불쑥 솟아 있는 봉우리들은 공룡처럼 보이기도 하고, 코모도 섬의 왕도마뱀 머리를 닮기도 했다. ‘주전(鑄錢)골’이란 이름은 곳곳에 있는 시루떡바위가 마치 엽전을 쌓아놓은 것처럼 보인다고 해서 붙은 이름이다. 또한 실제로 조선시대 때 승려로 가장한 도적떼가 이 계곡으로 들어와 위조 엽전을 만들었다고 해서 ‘주전골’로 불렸다는 이야기도 전해온다.
‘천불동의 축소판’으로 불리는 주전골은 수억년간 계곡물로 빚어낸 오묘한 형상을 한 돌들의 전시장이다. 바위산의 절벽 끝에 아슬아슬하게 뿌리내린 소나무의 생명력이 놀랍다. 절벽 끝에 자리잡은 생강나무도 노랗게 물든 모습은 신비스럽기까지 하다.
탐방로 옆으로 넓은 너럭바위에 비취색 물이 담긴 연못이 나타난다. 이름하여 선녀탕. 내설악 쪽에도 ‘12선녀탕’이 있는데, 설악에는 달밤이면 하늘에서 선녀들이 내려오는 목욕탕이 많았던 듯하다. 그런데 심술궂은 선관이 함께 내려와 선녀탕에서 천의를 벗어놓고 놀던 선녀 2명의 옷을 훔쳐갔다고 한다.
그래서 결국 하늘로 돌아가지 못한 선녀는 설악에 남아서 흘림골의 여심폭포와 옥녀폭포로 변했다고 한다. 흘림골에서 사람들의 시선을 뗄 수 없게 만들었던 여심폭포가 바로 선녀탕에 내려왔던 선녀였다니…. 산행길 전설은 이렇게 이어지고, 또 이어진다.
오색지구로 거의 다 내려오면 계곡의 바위에서 솟아나고 있는 ‘제2오색약수’를 만난다. 바위에 뚫려 있는 2개의 구멍에서 나오는 오색약수에서는 비릿한 철분이 느껴진다. 언젠가 내 아들이 약수를 마시고 “앗, 철봉 맛이야! 아니 10원짜리 동전맛”이라고 말했던 그 맛이다. 천연기념물 529호로 지정된 오색약수의 용출량이 급감해서 새로 발견했다는 ‘제2오색약수’는 누구나 휴대용 컵만 있으면 맛볼 수 있다.
해마다 여름과 겨울은 길어지고, 봄과 가을은 짧아지고 있다. 이상기온으로 9월까지 덥고, 10월에는 가을장마까지 겹쳐 단풍이 늦어지고 있다. 그런가하면 갑자기 닥쳐온 급추위에 단풍은 물들기도 전에 얼어붙고, 메말라 떨어진다.
그래서 해마다 선명한 단풍은 점점 보기 힘들어지고 있다. 그런 이상기온 상황에서도 주전골에서 벌겋게 타오르는 단풍을 보며, 아름답게 최선을 다하는 삶이란 어떤 것인가 돌이켜보게 됐다.
‘나 자신을 완전히 주기를 원하네/사흘 동안 아낌없이/자신을 불태우고 또 불태우고/그리고 이틀을 더 불태우고는/모든 잎을 떨어뜨리는/이 단풍나무처럼’ (제인 허시필드 ‘호수와 단풍’)
맛집
설악산 오색지구에 있는 ‘각두골’ 식당 앞마당에는 토종닭이 자유롭게 뛰어놀고 있다. 약초능이백숙을 주문하면 주인이 방사해서 기르는 토종닭은 잡아서 백숙요리를 해준다. 도토리묵부터 산나물, 더덕 등 강원도 산골에서 맛볼 수 있는 진귀한 반찬이 한상 가득나온다. 감자와 능이버섯을 넣고 푹 삶은 닭백숙의 진한 국물에서는 한약재의 향긋한 향기가 난다. 가을 산행 후 토종닭으로 든든하게 몸보신할 수 있는 곳이다.
