“장사 안된다” 상인 하소연에…李대통령이 구매한 것은?

이재명 대통령은 23일 부산 부전시장을 찾아 상인들과 시민들을 만난 뒤 참모진들에게 “민생문제 해결에 모든 역량을 집중해 달라”고 당부했다.
이 대통령은 이날 부산에서 열린 국무회의를 마친 뒤 부전역 인근에 위치한 부전시장을 방문했다고 대통령실 강유정 대변인이 서면 브리핑을 통해 이같이 전했다. 부전시장은 6·25 이후 피난민들이 터를 잡아 형성된 곳으로 가주택 건물 형태의 중대형 시장이다. 강 대변인은 “주민들과 상인들은 갑작스레 방문한 이 대통령에게 손을 흔들고 손뼉을 치며 반가움을 표했다”고 했다.
이 대통령은 시장에서 아몬드와 생선은 온누리 상품권으로, 고추무침 등 반찬은 현금으로 구입했다. 또 장사가 안 된다고 하소연하는 어르신에겐 “춥지 않으시냐”고 물으며 호박고구마와 밤고구마 등을 직접 구매했다. 이 대통령은 시장에서 마주친 시민들에겐 “장 보러 오셨느냐”고 인사하고, 상인들에겐 “요즘 경기가 어떠시냐” “많이 파셨느냐” 등을 물어봤다고 강 대변인은 전했다.
상인들은 “부산 경기가 어려운데 잘 살게 해 달라”, “부산에 와주셔서 감사하다”며 이 대통령의 손을 맞잡았다. 해병대 출신이라고 밝힌 한 시민은 이 대통령이 국방부 업무보고 자리에서 해병대의 실질적 독립을 지시한 데 대해 고마움을 전하기도 했다. 또 시장 상인회에 대해 하소연하는 어르신의 이야기를 경청한 뒤 강훈식 비서실장에게 “더 자세한 얘기를 들어보라”고 지시했다.
이 대통령은 시장 내 한 횟집에서 대통령실 직원들과 오찬했다. 이 대통령은 이 자리에서 “먹고사는 문제 해결이 국가 운영의 최우선 과제”라면서 “민생문제 해결에 모든 역량을 집중해 달라”고 당부했다. 횟집 주인은 “아이 고등학교 졸업식인데 대통령님이 온다고 해서 빨리 달려왔다”고 말해 웃음을 안겼다. 이 대통령은 오찬 후 상인 등과 사진을 찍으며 전통시장 일정을 마무리했다.
댓글 0