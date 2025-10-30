“40% 올랐다”…지석진, 주식 수익 고백에 이미주도 ‘깜짝’

방송인 지석진이 주식 투자로 40% 수익을 올렸다고 고백했다. 함께 출연한 가수 이미주와 배우 이상엽은 놀라움을 감추지 못하며 “진짜로요?”라며 눈을 동그랗게 떴다.
지난 29일 공개된 유튜브 채널 ‘지편한세상’ 의 영상 ‘오빠 진짜 행복하게 잘 사는 척한다 (지석진: ???)ㅣ이상엽&이미주 편’ 에서 지석진은 두 사람을 집으로 초대해 식사를 나누며 근황을 전했다.
● “진짜로요?”…이미주 놀라게 한 지석진의 주식 고백
지석진은 두 사람에게 “우리 단톡방에서 주식을 알려줬어야 했다. 그때 얘기해 주고 싶은 게 있었다. 혹시 떨어질까 봐 못했다”고 운을 뗐다.
“어떻게 됐냐”는 이상엽의 물음에 지석진은 “40% 올랐다”고 답해 놀라움을 자아냈다.
이미주는 “궁금한게 생겼다. 오빠는 얼마 정도 넣어두냐”고 물었고, 지석진은 “이걸 어떻게 얘기하냐”며 난처해하면서도 귓속말로 금액을 털어놨다.
이를 들은 이미주는 “진짜로? 오빠 잠은 잘 자냐”며 크게 놀랐다. 지석진은 “내가 뻥을 조금 쳤다”고 너스레를 떨었다.
● 지석진, 어떤 종목 추천했나?
또 지석진은 “종목 하나 알려주겠다. 미국 주식 중에 ○○이 있다. 거기는 안전 자산이다. 은행 이자보다 낫다”고 추천했다.
이미주는 “그런데 제가 오빠를 티비로 많이 보지 않냐. 오빠 주식은 항상 파란색이라고 그러는데 내가 오빠 강의를 왜 들어야 하냐”고 말해 웃음을 안겼다.
이에 지석진은 “내가 십수년 동안 내 돈을 잃어가면서 배운 걸 알려주는 거다”고 받아쳐 폭소를 유발했다.
김승현 기자 tmdgus@donga.com
