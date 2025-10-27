허용순 안무에 보소의 음악, 강효정의 발레로 본다

“이탈리아 작곡가 에치오 보소(1971∼2020)는 제 안무에 큰 영향을 줬어요. 무대 위 다채로운 색깔로 표현되는 이 작품은 먼저 세상을 떠난 그에게 헌정하는 것이기도 합니다.”
22일 서울 용산구 노들섬 서울시발레단 연습실에서 열린 간담회에서 ‘1세대 발레리나’ 허용순 안무가(61)가 자신의 안무작 ‘언더 더 트리스 보이시스(Under the Trees’ Voices)’에 대해 이렇게 설명했다.
허 안무가는 강수진 국립발레단장, 문훈숙 유니버설발레단장 등과 비슷한 시기 해외에서 활약했던 발레 무용가. 1984년 독일 프랑크푸르트발레단에 입단한 뒤 여러 발레단에서 윌리엄 포사이스, 우베 숄츠 등 세계적인 안무가들과 호흡을 맞췄다.
30일부터 다음 달 2일까지 서울 종로구 세종문화회관 M씨어터에서 공연되는 이 작품은 허 안무가가 지난해 독일 아우크스부르크발레단에서 첫선을 보였다. 국내에선 서울시발레단을 통해 처음 관객을 만난다. 보소가 작곡한 교향곡 2번에 맞춰 그의 삶과 내면을 속도감 있는 움직임으로 풀어냈다. 허 안무가는 “공연 구성은 독일 초연과 같지만, 서울시발레단 무용수들의 개성과 에너지를 고려해 독무를 추가했다”며 “한국인 무용수들이 엄청나다고 느낀다. 1세대 선배로서 뿌듯하다”고 했다.
보소의 삶과 예술에 큰 영향을 준 이탈리아 배우 겸 가수 ‘알바 파리에티’ 역은 독일 드레스덴 젬퍼오퍼 발레단의 수석무용수 강효정(40)이 맡았다. 2011년 독일 슈투트가르트발레단 사상 2번째 한국인 수석무용수로 발탁돼 이름을 알렸다. 강효정은 “한국에서 컨템퍼러리 발레를 공연하는 건 처음”이라며 “보소, 나아가 사람들의 인생이 담긴 이 작품을 통해 관객에게 울림을 주고 싶다”고 말했다.
댓글 0