“美와 AI 공동연구-공급망, 中과 피지컬AI 협력”

  • 동아일보

글자크기 설정

[대통령 업무보고]
과기부 “세계 10위 독자 AI모델 개발
희토류 등 난제 도전 K문샷 추진”

이재명 대통령이 12일 세종시 정부세종컨벤션센터에서 과학기술정보통신부·개인정보보호위원회 업무보고를 받고 있다. 대통령실통신사진기자단.
이재명 대통령이 12일 세종시 정부세종컨벤션센터에서 과학기술정보통신부·개인정보보호위원회 업무보고를 받고 있다. 대통령실통신사진기자단.
정부가 인공지능(AI) 3대 강국 진입을 위해 미국, 중국과 전략적인 협력을 추진한다. 그래픽처리장치(GPU) 등 AI 인프라와 기초 연구가 탄탄한 미국과는 공동 연구 및 공급망 위주의 협력을, 로봇 분야를 선점한 중국과는 피지컬AI에서 협력할 계획이다. 세계 10위권의 독자 AI 모델을 개발하겠다는 목표도 세웠다.

12일 과학기술정보통신부는 이재명 대통령에게 업무계획을 보고하며 이 같은 내용의 내년도 AI 주요 정책을 발표했다. 우선 내년 1월에는 ‘독자 AI파운데이션 모델 프로젝트’ 1차 개발을 완료하고 상반기(1∼6월) 내 오픈소스로 제공할 계획이다. 배경훈 부총리 겸 과기정통부 장관은 이날 업무보고에서 “AI 3대 강국 도약을 위해 내년 세계 10위 안에 드는 독자 AI 모델을 확보하겠다”고 했다.

과학기술 분야에서는 실패 가능성은 높지만 성공하면 파급효과가 큰 국가적 난제에 도전하는 ‘K문샷’ 프로젝트를 추진한다. 배 부총리는 “휴머노이드, 차세대 반도체, 희토류, 저가 청정에너지 등 분야에서 도전 목표를 설정하고 핵심 원천 기술을 확보하겠다”고 했다. 정부는 이들 분야에서 2030년까지 기술 수준을 미국 대비 85%로 높인다는 계획이다.

한국형 발사체 누리호도 산업 생태계 유지를 위해 앞으로 매년 발사하기로 했다. 이날 윤영빈 우주항공청장이 “2029년부터 2032년 사이 발사체 발사 계획이 비어 있다”고 보고하자 이 대통령은 “지금 이 자리에서 (매년 발사)하는 것으로 확정하자”고 언급했다. 또 2032년으로 예정된 달 착륙선의 원활한 통신을 위한 달 궤도선 발사는 2029년 시도하기로 했다. 달 주위를 도는 달 궤도선은 2022년 발사된 ‘다누리’ 이후 두 번째다.

#인공지능#AI 3대 강국#미국#중국
최지원 기자 jwchoi@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스