아이를 업고 세상을 찍다

韓 첫 여성 영화감독 박남옥 ‘미망인’을 다시 보다
한예종 미술관서 26일까지
홀로 딸 키우며 촬영 진두지휘 투혼… 데뷔작 ‘미망인’ 나흘 만에 막 내렸지만
수십년 뒤 결말 유실된 채로 필름 복원… 3040감독들 ‘잃어버린 결말’ 상상 날개
전쟁통에 남편을 잃은 신자(이민자). 그의 인생은 자신의 딸을 구해준 청년 택(이택균)을 만나면서 요동친다. 사랑에 모든 걸 건 신자는 심지어 택과의 동거를 위해 딸을 남의 집에 맡긴다. 하지만 죽은 줄 알았던 택의 옛 연인이 돌아오면서, 택은 신자를 떠나게 되는데….
서울 성북구 한국예술종합학교 미술전시관에서 열리고 있는 전시 ‘무관한 당신들에게’는 이 영화로 시작해 이 영화로 끝이 난다. 우리나라 최초의 여성 영화감독 박남옥(1923∼2017)이 남긴 단 한 편의 작품, ‘미망인’이다.
박 감독의 촬영 현장은 투혼 그 자체였다고 한다. 때는 1955년. 그는 한 살배기 딸을 등에 업은 채 한 손엔 장비를, 다른 손엔 기저귀 가방을 들고 현장을 지휘했다. 제작비가 모자라 아침마다 손수 장을 봐와 스태프들에게 밥을 지어 먹였다. 애초에 언니에게 돈을 빌려 시작한 작업인지라 제작사 이름도 ‘자매영화사’였다. 주연으로는 개인적으로 친했던 배우 이민자를 앞세웠고, 스태프들 역시 지인들로 꾸렸다.
그렇게 어렵사리 만들어낸 ‘미망인’은 그해 4월 서울 중구 중앙극장에서 개봉했다. 다행히 개봉 전부터 평단의 반응은 준수했다. 1955년 2월 27일, 동아일보는 이렇게 소개했다.
“여성감독이 아니면 착안하기 어려운 앵글의 각도와 사건의 템포, 리듬의 명쾌, 화면과 동작(연기) 등에 생활감정을 예리하게 융화하여 퍽 친근감을 자아냈다.”(기사 ‘미망인 여감독 박남옥 작’에서)
하지만 기대와 달리, 영화는 개봉 나흘 만에 막을 내렸다. 이후 박 감독은 가정에 소홀했다는 이유로 남편에게 이혼 통보까지 받았다. 결국 홀로 딸을 키우며 생계를 이어 갔다. 이후로도 영화잡지 ‘씨네마팬’을 만드는 등 영화의 꿈을 놓지 않았지만, 흥행에 실패하고 이혼까지 한 여성에게 당시 시대는 두 번째 기회를 주지 않았다. 그렇게 ‘미망인’은 박남옥의 데뷔작이자 마지막 작품이 됐다.
이 영화가 다시 주목받기까진 그로부터 40년이 넘게 걸렸다. 1997년 서울국제여성영화제가 첫해를 맞아 ‘미망인’을 개막작으로 재상영했다. 영화제 측이 한국영상자료원에 보관돼 있던 ‘미망인’ 필름을 복원했는데, 관리가 온전치 않았던 탓에 결말 일부가 유실된 상태로 소개됐다.
이번 전시 ‘무관한 당신들에게’는 바로 이 “잃어버린 결말”에서 시작됐다. 김태양, 손구용, 이미랑, 이종수 등 3040세대 감독 4명이 각기 다른 시선으로 ‘미망인’의 유실된 부분을 상상하는 등 뒷이야기 4편을 제작했다. 전시기획자인 문주화 영화평론가는 “영화 ‘미망인’은 한국 최초 여성 감독이란 봉인된 문을 열었지만, 그 문을 열고 들어간 우리는 여전히 미지의 영역에 머물러 있다”며 “70년이라는 간극 앞에서 우리가 할 수 있는 일은 박 감독님이 남긴 유작에 기대어 새로운 이야기를 덧대어 보는 것이라 생각했다”고 말했다.
당시 신문 기사와 2017년 출간된 박 감독 자서전 등에 따르면 원작의 결말은 이렇다. 주인공 신자는 택에게 복수한 뒤 딸과 새 삶을 찾아 떠난다. 하지만 이미랑 감독의 ‘미망인: 다시 맺음’에서 신자는 복수를 하지도, 딸을 데리고 떠나지도 않는다. 대신 모든 관계를 뒤로한 채 홀로 새출발하는 신여성으로 재해석한다. 반면 이종수 감독은 ‘이신자(異晨者)’에서 신자가 대장간에 들러 칼을 고르는 장면을 덧붙였다. 복수를 향한 신자의 내적 갈등에 집중한 것. 이들 작품은 조만간 여러 영화제에서도 소개될 예정이다. 전시는 26일까지.
