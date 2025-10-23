서늘해진 날씨 수분 영양 가득 채워 촉촉하고 매끄럽게

아이오페 ‘XMD 스템3 클리니컬 리커버리’ 라인
에이피 뷰티 M.D.라인
마몽드 ‘플로라 글로우 로즈 하이드로겔 마스크’ 등 3종
기온이 빠르게 떨어지고 있다. 피부도 급격한 변화를 겪게 된다. 각질 등 노폐물을 제거하고 수분과 영양을 충분히 공급하면 매끄러운 피부로 가꿀 수 있다. 이를 위해 도움이 되는 제품을 살펴보자.
》 수분-탄력 더하다
아이오페가 피부 개선에 중점을 둔 ‘XMD 라인’을 새롭게 선보였다.
XMD 라인에서 가장 먼저 내놓은 건 ‘XMD 스템3 클리니컬 리커버리 세럼’이다. 인체시험 결과 보습, 안색 등 피부 개선 효과가 높다는 평가를 받았다고 한다. 아이오페는 “독자 기술을 사용해 수분 볼륨감을 높이는 한편 피부 장벽을 강화하고 탄력을 개선시켜 빛나는 피부로 만들어준다”고 밝혔다. ‘XMD 스템3 클리니컬 리커버리’ 라인은 세럼을 포함해 소프너, 에멀전, 크림으로 구성된다.
에이피 뷰티는 M.D.라인에서 세럼을 포함해 신제품 4종을 내놓았다. 에이피 뷰티는 “M.D. 라인은 혁신 기술을 적용한 대표 안티에이징 라인으로, 피부 특수 관리 성분과 기술을 융합해 만들었다”고 밝혔다.
새 제품은 세럼, 플럼핑 로션, 에멀전, 크림이다. 이 라인의 대표 제품인 ‘리쥬브네이팅 부스터 샷 M.D. 세럼’은 히알루론산, PDRN, 콜라겐을 배합했다. 아이오페는 “수분 공급, 피부 장벽 및 주름 개선, 탄력 증가 등에서 효과가 좋다”고 설명했다.
‘퍼밍 & 래디언스 플럼핑 로션·에멀전’은 수분과 탄력을 채워주는 기능을 강화했다. ‘리쥬브네이팅 트리트먼트 M.D. 크림’은 피부 개선 효과가 빠르게 나타나게 해주고 윤기와 탄력을 더해 준다고 한다.
마몽드는 ‘플로라 글로우 로즈’ 라인에서 로즈 PHA 성분을 중심으로 한 마스크 신제품 3종을 내놓았다. PHA는 피부 표면의 묵은 각질을 제거한 후 스킨 부스팅 성분들을 피부에 흡수시킨다.
이 라인의 기존 대표 제품인 ‘플로라 글로우 로즈 리퀴드 마스크’는 화장이 잘 먹히는 제품으로 불리며 큰 사랑을 받고 있다. 매출이 꾸준히 늘면서 새로운 유형의 제품을 선보이게 됐다.
새 제품은 ‘하이드로겔 마스크’, ‘슬리핑 마스크’, ‘볼 마스크’다. 수분과 영양을 더해 윤기 나는 피부로 관리하는데 초점을 둔 제품들로, 피부 상태와 선호하는 제형에 따라 선택할 수 있다. ‘플로라 글로우 로즈’ 라인의 주요 성분인 PHA가 모두 함유돼 있고 탄력에 도움을 주는 ‘로즈PDRN’과 ‘비건 유사 콜라겐’이 추가됐다.
‘플로라 글로우 로즈 하이드로겔 마스크’는 피부 결을 매끈하게 정돈하고 빛나게 한다. 영양 성분이 흡수되면서 하이드로겔 시트가 점점 투명해진다.
물로 씻어내지 않아도 되는 젤리 형태의 ‘플로라 글로우 로즈 슬리핑 마스크’는 밤사이 5% PHA가 지속적으로 나온다. 마몽드는 “탄력을 높이고 피부를 부드럽게 만들어줘 다음날 화장이 잘 먹히게 한다”고 설명했다.
‘플로라 글로우 로즈 볼 마스크’는 20% PHA가 들어 있다. 대형 면봉 형태 마스크다. 마몽드는 “기존 로즈 리퀴드 마스크에 비해 PHA 함량이 두 배로 높아 각질과 피지, 노폐물을 빠르게 제거해 피부를 윤기 있게 만들어 준다”고 밝혔다.
》 부드럽고 개운하게
설화수는 자음생 라인의 새 제품 ‘자음생클렌징폼’을 선보였다. 자음생클렌징폼에는 인삼추출물과 17종의 아미노산을 결합한 ‘진생아미노콤플렉스TM’가 함유돼 피부에 수분을 공급하고 보습 장벽을 만들어준다. 쫀쫀하고 거품이 풍성한 제형이어서 피부를 부드럽게 감싸주고 당김 없이 세안을 마무리할 수 있다.
설화수는 “민감해진 피부를 대상으로 제품을 사용한 결과 90.9% 의 고객이 민감한 피부가 진정된 효과를 경험했다. 2주간 시험한 결과 자극이 적고 세정력과 사용감이 뛰어나다는 평가를 받았다”고 밝혔다.
마몽드는 ‘어메이징 딥 민트 라인’의 새로운 클렌징 제품 2종을 내놓았다. ‘어메이징 딥 민트차콜릿 팩 클렌저’, ‘어메이징 딥 민트차콜릿 클렌징밤’으로, 기존 민트 라인의 주요 성분인 민트초에 AHA, PHA 부스팅 성분, 숯 성분을 추가해 피부 노폐물 관리 효과를 높였다.
‘어메이징 딥 민트차콜릿 팩 클렌저’는 클렌징과 숯 스크럽, 팩 기능을 합친 제품이다. 숯 스크럽이 부드럽게 으깨지며 묵은 각질과 미세 각질, 피지를 제거한다. 폼 타입으로 세안 후 매끈함과 촉촉함을 느낄 수 있다. 윤기, 투명도도 개선해 준다.
‘어메이징 딥 민트차콜릿 클렌징밤’은 기존 민트 클렌징밤에 숯 성분과 ‘고마쥬’ 필링 성분을 더했다. 모공 속 노폐물과 블랙헤드를 깨끗하게 씻어낼 수 있다. 마몽드는 “유분과 노폐물이 과다한 부위를 문지를수록 노폐물이 밀려나온다. 부드럽고 찰진 제형으로 피부 자극에 대한 부담이 없다”고 설명했다.
댓글 0