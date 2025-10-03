[오늘의 운세/10월 3일]

● 쥐
36년 가족 친지 사이를 돈독히 해야 즐거움이.
48년 어려움 있지만 노력하면 반드시 성취.
60년 과음 가정불화 난제 함정 등 주의를.
72년 뜻밖의 상해 수니 언쟁 과음 피해야.
84년 시작 왕성하나 끝은 약하니 새 계획 보류.
96년 말 행동 조심해 관재 사고 방지를.
● 소
37년 충동적 행동 억제 기쁘게 처신을.
49년 고통 참고 노력하면 웃을 때 온다.
61년 힘든 일도 반복해 밀면 끝내 성취.
73년 아집과 독선 버리고 적당히 타협을.
85년 봉사하는 자세로 해야 더욱 빛난다.
97년 밑을 내려 보는 겸손한 행동이 유리.
● 범
38년 현 상태의 노하우 판단해 발전시켜라.
50년 착실하면 귀인 나타나 도와주니 성취 수.
62년 침착하게 신중한 처신만이 손해 피함.
74년 힘들게 해도 인정 안 해주니 물러서라.
86년 불평하며 책임 회피하면 화가 온다.
98년 미덕 베풀고 위아래 친밀한 관계 유지를.
● 토끼
39년 말로 속이는 자 믿지 말아야 손재 피함.
51년 진퇴양난인 때도 돌파하면 길이 열린다.
63년 강하게 추진해야 성사 약하면 실패.
75년 나뿐 운이니 자중하며 좋은 때 기다려라.
87년 내실 있게 활동하면 이루어진다.
99년 우환 대비해 뜻밖의 손실 막고 성실히.
● 용
40년 결단하여 밀고가면 뜻밖에 도움으로 길.
52년 모략 질병에 유의하고 주위와 호응을.
64년 난제도 풀리며 늦게 소망 성사.
76년 봉사한다는 정신으로 해야 길하다.
88년 건강 조심하고 구설수 있으니 신중해라.
00년 불만 있으면 말해야 오해 착오 면한다.
● 뱀
41년 과거 회상하며 방심 말고 바르게 처신을.
53년 중도 포기는 손해 꾸준히 가야 손해 없다.
65년 사교성 발휘해 활동하면 크게 성취할 수.
77년 후덕하게 두루 베풀면 순조롭게 해결될 수.
89년 암울한 시기니 자중하며 기다려라.
01년 때가 나빠 장사 뜻대로 안되니 인내를.
● 말
42년 겸손하면 재물 취득하며 만사형통 운.
54년 여성 도움 받으면 성취될 수 있다.
66년 수난 당할 수니 해상 산행 여행 조심.
78년 막히니 해결 방법 깊이 생각해야 성취.
90년 미소로 대인관계 힘쓰면 편한 운으로.
02년 급하면 엉뚱한 방향으로 가니 침착히.
● 양
31년 서로 자기주장만 해 어려우니 보류를.
43년 권위세우면 주위에 따돌림 받으니 주의.
55년 내 힘만 믿고 하면 주위에 질시 받을 수.
67년 성급히 처신하면 비난과 재난에 처할 수.
79년 점진적으로 진행되어 이루어지는 날.
91년 여성은 품위 있는 처신 말로 인정받아야.
● 원숭이
32년 강행 말고 기회 포착해 도전하라.
44년 구재는 성과 적고 망동은 구설수가.
56년 분별없이 행동하면 손해 볼 수 조심.
68년 대인 사귀고 소인 조심해야 안정이.
80년 시작은 의도대로 안 되도 노력하면 유익.
92년 차분히 진행하면 성취되고 계약 성사.
● 닭
33년 겉과 속이 일치되도록 행동해야 성사.
45년 주위사람과 협조해 현 상태 유지해야.
57년 가족 친지는 화합 사랑으로 감싸주면 행복.
69년 준비된 이는 재기하니 침착히 진행하라.
81년 고생 끝에 귀인도 도와 성취된다.
93년 여성은 주장이 강하면 실패하니 양보를.
● 개
34년 괴로움 이겨내면 귀인도 도울 수.
46년 흥분해 실수하면 손재니 침착해야 길로.
58년 출행 시 조심 거래 어려우니 화합해야.
70년 믿을 사람 없으니 내심 털어놓지 말라.
82년 내부 정비 필요하면 안정적으로 시행을.
94년 계획이 어려워도 밀고가면 소망 달성.
● 돼지
35년 노력하면 결과 좋으니 순조롭게 처리를.
47년 다투거나 속지 말아야 편안해 질수.
59년 협동하며 추진할 때 끝에 성취 될 운세.
71년 귀인 협조 얻어 사업 시작하면 성과가.
83년 품위 유지하고 고행 참으면 길운 온다.
95년 옳지 안다고 생각되면 즉시 정리해야.
일월철학원장 일월선사
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0