“서울서 40분, 유일무이 자연 리조트”… 한화 김동선, 호텔 경쟁력 본격 강화

한화호텔, 파라스파라 인수… ‘안토’ 리뉴얼 오픈
프리미엄 리조트 수요 고려… 김동선 부회장 주도
24% → 60%… 내년 회원권 분양률 2.5배 증가 기대
외국인 관광객, MICE 적극 유치… 관련매출 160% ↑
한화호텔앤드리조트가 본업 경쟁력 강화에 본격적으로 나선다. 서울 북한산국립공원 인근에 자리 잡은 ‘파라스파라 서울’을 새 프리미엄 리조트 ‘안토(ANTO·安土)’로 선보이면서다.
한화호텔앤드리조트 자회사이자 안토 운영사인 정상북한산리조트는 23일 안토의 향후 브랜드 계획을 설명하는 미디어 간담회를 진행했다. 앞서 한화호텔앤드리조트는 부채 3900억 원을 승계하는 조건으로 파라스파라 서울 지분 100%를 300억 원에 인수한 바 있다.
안토는 ‘편안할 안(安)’과 ‘흙 토(土)’ 두 글자를 합친 것으로 ‘그 땅에서의 편안한 삶’이라는 의미를 담고 있다. 총 334객실로 구성 됐으며, 인피니티풀 등 다양한 부대시설을 갖췄다. 특히 객실에서 숲을 바라보며 즐기는 편백나무(히노끼)탕이 특징이다.
한화호텔앤드리조트가 파라스파라 서울 인수를 위해 투입한 비용은 유상증자 금액 295억 원을 포함해 총 300억 원이다. 부채를 승계하는 방식이지만, 그럼에도 시장 추정 가치(6000억 원)보다 2000억 원 가량 싸게 인수한 셈이다.
한화호텔앤드리조트는 프리미엄 리조트에 대한 고객 수요를 고려해 파라스파라 서울 인수를 추진했다. 조성일 안토 대표는 이날 “한화호텔앤리조트는 안토를 성장 엔진으로 생각하고 있다”고 강조했다. 그는 “북한산 자락에 있는 안토는 서울에서 자연을 느낄 수 있는 유일무이한 리조트다. 어디에도 없고, 또다시 탄생할 수도 없는 곳이다. 희소가치를 가지는 것”이라며 “위치도 경쟁력을 가지고 있다. 서울 시내에서 40~50분 만에 자연을 느낄 수 있는 리조트는 없다고 생각한다”고 설명했다.
이번 인수전에는 김동선 미래비전총괄 부사장이 적극 관여한 것으로 알려졌다. 조성일 대표는 “김동선 부회장은 한화호텔앤드리조트의 미래 전략과 성장에 대해 항상 고민할 수밖에 없다”며 “사업 포트폴리오 다각화 부분에서 프리미엄 가치를 향상시키기 위해 안토가 반드시 필요했다. 한화호텔앤드리조트가 성장할 수 있는 기회라고 판단하신 것”이라고 전했다.
한화호텔앤드리조트는 그동안의 운영 노하우와 계열사 시너지를 발휘에 안토의 매출 성장을 이끌겠다는 계획이다. 우선 내년 10월 본격적인 회원권 분양에 나선다. 기존 회원제는 유지하되 서비스의 질을 강화해 이용률을 높인다는 계획이다. 현재 24%에 불과한 회원권 분양률을 2026년 60%까지 끌어올리는 것이 목표다. 조성일 대표는 “2026년부터는 2000억 원 이상의 회원권 분양을 할 수 있을 것으로 기대한다”며 “운영 매출과 분양을 합해 200% 이상의 성장을 예상하고 있다”고 밝혔다.
외국인 관광객 유치에도 적극 나선다. 박재명 세일즈팀장은 “현재 해외 온라인여행사(OTA) 채널과 긴밀히 협업을 진행하고 있으며, 관광협회나 재단과도 이야기를 나누고 있다. 또한 내달 중동에서 약 25개 여행팀 와서 투어를 진행할 예정”이라며 “특히 내년엔 인바운드 여행사와 계약을 통해 예약을 받을 준비도 하고 있다”고 설명했다.
행사와 웨딩 등 MICE 매출 강화에 대한 의지도 드러냈다. 우선 더플라자 호텔과 한화호텔앤드리조트 소속 리조트 등 한화 네트워크를 통해 기업 행사 물량을 확보할 방침이다. 또한 호텔 세일즈 자동화 솔루션 ‘루북’ 플랫폼 내 공식 파트너로 등록하면 연간 150건 이상 문의가 발생할 것으로 기대하고 있다.
아울러 내년에는 안토의 특장점을 극대화한 웨딩 쇼케이스를 진행하며, 1일 2타임으로 웨딩 사업을 운영한다. 이를 통해 MICE 매출을 160% 끌어올리겠다는 계획이다.
