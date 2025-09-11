“남의 삶 쉬워보이나요? 자세히 보면 아픔 있어” [손효림의 베스트셀러 레시피]

많은 사람들에게 뜨거운 사랑을 받는 베스트셀러. 창작자들은 자신이 만든 콘텐츠가 베스트셀러가 되길 꿈꾸지만, 실제로 실현될 가능성은 극히 낮다. 이 희귀한 확률을 뚫고 베스트셀러가 된 콘텐츠가 탄생한 과정을 들여다본다. 창작자의 노하우를 비롯해 이 시대 사람들의 욕망, 사회 트렌드 등을 확인할 수 있다.

드라마 ‘미지의 서울’에서 일용직으로 일하는 쌍둥이 동생 유미지. 박보영이 1인 2역을 했다. tvN 제공

크게보기 금융공기업에 다니는 쌍둥이 언니 유미래. tvN 제공

일란성 쌍둥이 자매. 명문대를 나온 언니는 금융공기업에 다닌다. 육상 선수였던 동생은 부상으로 달리기를 못하게 되자 고등학교를 졸업한 후 시골 고향에서 일용직으로 일한다. 반찬을 갖다 주러 서울에 간 동생은 집 창문에서 뛰어내리려는 언니를 보게 된다. 마냥 잘 사는 줄 알았던 언니는 내부 고발로 지독한 직장 내 괴롭힘에 시달리고 있었던 것. 동생은 말한다.“내가 너로 살게. 넌 나로 살아.” 그렇게 둘은 인생을 바꾼다. 속 편하게 지내는 줄 알았던 서로의 삶이 실은 전혀 그렇지 않다는 걸 하나하나 알게 된다.드라마 ‘미지의 서울’ 내용이다. 박보영이 쌍둥이 자매로 1인 2역을 맡아 올해 5, 6월 방송된 이 드라마는 버거움과 상처로 짓눌린 이들을 위로하는 내용으로 큰 사랑을 받았다. “어제는 끝났고, 내일은 멀었고, 오늘은 아직 모른다.” 동생 유미지가 어렵게 한 걸음씩 내디딜 때마다 주문처럼 읊조리던 이 대사도 주목받았다.드라마를 쓴 이강 작가(36)와 최시연 버드박스 편집장(44)을 서면 인터뷰했다.‘미지의 서울’은 이 작가가 ‘오월의 청춘’(2021년)에 이어 두 번째로 집필한 미니시리즈다. 그는 드라마 스페셜 ‘사교-땐스의 이해’(2019년), ‘집우집주’(2019년), ‘아득히 먼 춤’(2016년), ‘액자가 된 소녀’(2014년), ‘다르게 운다’(2014년)를 썼다.

인기 드라마와 영화의 대본집 출간이 늘면서 대본집 시장도 경쟁이 치열해지고 있다. 대본집은 드라마가 방영되기 전부터 기획 의도와 대본 내용, 작가의 이전 작품 등을 미리 확인해 출간을 검토한다. 최 편집장은 “방송 전에 작품을 선정하고 작가를 섭외하지 않으면 좋은 기회를 놓치는 경우가 많다”고 했다. 그는 “방송사, 제작사를 통해 드라마 라인업과 캐스팅 정보 등을 확보하려 애쓴다. 제작사에 소속된 작가도 있고, 포스터와 스틸컷 등 여러 자료를 제작사에서 받기 때문에 제작사와 협력하는 게 가장 중요하다”고 했다.“공감 가는 내용에, 고요하면서도 힘 있는 대사가 강점이라고 판단했습니다. 박보영 배우님이 쌍둥이 자매를 1인 2역으로 연기하는 난도 높은 구성, 이강 작가님의 필력을 고려할 때 경쟁력이 있을 거라고 봤죠. 다른 출판사들도 매력을 느낄 거라 예상해 최대한 빨리 계약했습니다.”

■‘미지의 서울’ 속 대사



△“암만 모양 빠지고 추저분해 보여도, 살자고 하는 짓은 다 용감한 거야.”

△“나도 이제 틀린 건 알았으니까, 언젠간 제대로 푸는 날도 올까?”

△“끝이 뭐가 중요해? 시작이 중요하지.”

△“사랑이라는 건, 이기고 지는 게 아니라 지더라도 끝까지 한편 먹는 거라고. 백 번이라도 천 번이라도, 옆에서 함께 지는 게 사랑이라고.”

크게보기 유미래 유미지의 고교 동창인 변호사 이호수(박진영). tvN 제공

크게보기 펀드 매니저로 이름을 날리다 딸기 농사를 짓는 한세진(류경수). tvN 제공

크게보기 유미래 역할을 하게 된 유미지(왼쪽)와 이호수가 한강을 바라보고 있다. tvN 제공

이 작가는 “힘들 때 나와 똑같이 생긴 쌍둥이가 이걸 대신 해주면 좋겠다”는 상상을 하다 “그런데 그 쌍둥이도 삶이 힘들지 않을까”하는 생각이 이어지며 작품을 쓰게 됐다. 그는 “타인의 삶은 단순하고 쉬워 보일 때가 많다. 하지만 자세히 들여다보면 저마다 아픔과 고난을 가졌다. 쌍둥이가 인생을 바꿔 살아보며 내 자리에서 보이던 것만이 다가 아님을 깨닫게 되는 이야기를 통해 다른 이의 삶을 이해하고 나의 삶도 너그럽게 다독일 수 있길 바랐다”고 했다.등장 인물들은 저마다 상처 혹은 장애를 갖고 있다. 유미지는 천재 육상 선수로 주목받았지만 부상으로 운동을 접게 되자 3년 간 방에서 나오지 못하고 은둔했다. 태어날 때부터 심장병이 있는 유미래는 병원 생활을 오래하며 가족들이 걱정하자 꾹 참는 게 버릇이 됐다. 이들의 고교 동창인 변호사 이호수(박진영)는 교통 사고로 아빠를 잃고 자신은 한 쪽 다리를 인공뼈로 대체하게 됐다. 난청이 심해지다 한 쪽 귀도 들리지 않게 된다. 펀드 매니저로 승승장구하던 한세진(류경수)은 유일한 혈육인 할아버지가 열사병으로 세상을 떠나자 자책하다 고향으로 내려와 할아버지가 짓던 딸기 농사에 나선다. 유명 닭내장탕집 사장 김로사(원미경)는 난독증이 있고, 톱 로펌 대표 변호사 이충구(임철수)는 선천적으로 다리에 장애가 있다.이 작가는 “모두 저마다 결핍과 어려움을 갖고 있다. ‘미지의 서울’ 속 인물들도 이를 감추거나 극복하려 애쓰다 넘어진다. 그런 이들끼리 서로 끌어안고 다시 일어서는 이야기를 그리고 싶었다”고 했다.미지는 제대로 할 줄 아는 게 없다며 스스로를 몰아붙이고 자신을 “쓰레기 같다”고 말한다.이 작가는 “나를 포함해 많은 사람들이 자신에게 혹독한데 스스로를 좀 더 따뜻하게 대해줬으면 좋겠다”고 했다.“제 자신에게 가혹한 말을 던질 때면 그 말을 남에게도 할 수 있는지 생각해보곤 합니다. 최소한 타인을 대하듯 스스로를 대해주려 노력해요.”이호수의 엄마 염분홍(김선영)은 미래와 함께 딸기잼을 만들며 “역시 잼은 딸기가 좀 셔야 돼. 너무 단 딸기는 또 이 맛이 안 난다?”고 말한다. 이 작가는 사람들에겐 각각 자기만의 자리가 있다는 당부를 하고 싶었다.“돌아보면 당시엔 시고 초라하게만 느껴지던 순간들이 시간이 지난 뒤 뜻밖의 결과를 가져오는 일들이 종종 있었습니다. 당장은 앞이 보이지 않는 막다른 길 같아도 조금씩 나아가다 보면 그 끝에서 예상치 못한 기쁨과 의미를 찾을 수 있을 거라는 응원을 전하고 싶었습니다.”드라마에 나오는 시는 모두 이 작가가 직접 썼다. 그 중 ‘사람이 사람인 이유’는 좋은 반응을 얻었다. ‘사람이 사람인 건/사랑이 조금 눌려서라고/위아래 옆 조금씩 눌려서라고//꾹꾹 눌러 담은 쌀밥처럼/고운 말 고르다 닳은 지우개처럼/두 품이 포갠 그 온기가/날아가지 않게/사라지지 않게/사람이 되게’.연극학과에서 극작을 전공한 이 작가가 대학 시절 시 수업에서 쓴 작품이다. 이 작가는 “당시엔 혹평을 많이 들었는데 시청자들이 다정하게 읽어준 덕분에 그 때의 내가 위로받은 듯하다”고 했다.방송 직후부터 대사가 화제가 됐고 “대본집으로 꼭 소장하고 싶다”는 시청자들의 요구가 이어졌다. 최 편집장은 “대사 한 줄 한 줄이 그 자체로 빛나도록 대본을 원형 그대로 담았다”고 했다.“미방영분, 수정한 장면과 삭제한 장면, 축약된 서사, 연출 지문도 대본집에 넣었습니다. 종영된 후에도 작가님이 캐릭터 소개부터 회차별 코멘터리까지 고심하며 글을 썼습니다. 드라마에 나온 메모와 편지를 비롯해 여러 문서도 담아 깨알 재미를 즐기도록 했고요.”

드라마가 국내외에서 인기를 끌면서 대본집에 대한 해외 독자들의 관심도 높다. 최 편집장은 “‘미지의 서울’ 일본어 번역본 출간을 준비하고 있다. 대만, 중국, 인도네시아에서도 판권을 구매하고 싶다고 문의했다”고 밝혔다.

드라마가 인기 있다고 해서 모두 대본집이 출간되는 건 아니다. 최 편집장은 작품에서 깊은 여운을 느낀 시청자들이 선택하는 애장품이 대본집이라고 했다.“대본집 주 독자층은 20~40대 여성입니다. 이야기의 힘, 문장의 밀도와 아름다움, 인물의 감정선이 연결되는 설계가 필요합니다. 시간이 지나도 시청자들이 계속 이야깃거리를 생산하고 해석의 여지도 풍부하게 만들어야 하고요. 영상보다 더 오래 기억될 문장이 있는 작품이 대본집으로 사랑받을 수 있습니다.”독자들은 “위로 받았던 문장을 글로 만날 수 있어 행복하다”, “대사들을 곱씹고 싶었다”는 리뷰를 올렸다.이 작가가 드라마를 쓰게 된 건 병원에서 본 풍경 때문이라고 한다.“연극과 영화 분야도 짧게 경험했어요. 어느 날 병문안을 갔다가 환자와 보호자들이 TV 앞에 모여 앉아 드라마를 보던 모습이 마음에 깊이 남았어요. 일상의 공간에서 많은 이들과 닿을 수 있다는 게 특별하게 다가와 드라마를 쓰기 시작했습니다.”드라마는 집필 과정이 고되고 감독, 배우 등의 의견을 반영해 수정해야 하는 등 순발력도 필요하다. 시간과의 싸움도 치열하다. 이를 어떻게 견뎌낼까.“하루에 일정 분량을 정해 꾸준히 쓰고 목표를 달성하면 쉬어요. 규칙적으로 생활하도록 노력합니다. 그리고 일기를 쓰면서 감정을 기록해요. 집필 과정에서 반복되는 불안과 막막함의 패턴을 읽을 수 있고, ‘저번 회차에서도 그랬듯 곧 나아지겠지’하는 믿음을 갖고 마음을 다스릴 수 있더라고요.”이 작가는 앞으로도 위안을 주는 작품을 쓰고 싶다고 했다.“마음이 힘들고 외로울 때, 혼자가 아니라고 느낄 수 있는 이야기를 건네는 작가가 되고 싶습니다.”