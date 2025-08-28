“분노하고 질투해도 된다. 나쁜 감정 그냥 느껴라” [손효림의 베스트셀러 레시피]

많은 사람들에게 뜨거운 사랑을 받는 베스트셀러. 창작자들은 자신이 만든 콘텐츠가 베스트셀러가 되길 꿈꾸지만, 실제로 실현될 가능성은 극히 낮다. 이 희귀한 확률을 뚫고 베스트셀러가 된 콘텐츠가 탄생한 과정을 들여다본다. 창작자의 노하우를 비롯해 이 시대 사람들의 욕망, 사회 트렌드 등을 확인할 수 있다.

다섯 감정(기쁨 슬픔 버럭 까칠 소심)을 그린 영화 ‘인사이드 아웃’의 버럭. ‘악마와 함께 춤을’ 저자는 분노, 시기, 질투는 자기애에서 비롯된 감정으로, 없애려 하지 말고 있는 그대로 받아들여야 한다고 말한다. 월트디즈니컴퍼니코리아 제공

내가 꿈에 그리던 차를 이웃이 사서 보란 듯이 잘 보이는 곳에 주차해 놨다. 너무 질투가 난다. 회사에 가니 상사가 한소리 한다. 분노가 치밀어 오른다. 아차, 싶다. 질투하고 화내는 건 나쁜 건데, 빨리 없애야지.미국 스와스모어대 철학과 교수 크리스타 K. 토마슨은 “그러지 않아도 된다”고 말한다. 분노, 질투, 시기는 인간이 느끼는 자연스러운 감정이라는 것. 이를 나쁜 감정으로 여겨 없애거나 억누르려 애쓸 필요가 없다고 강조한다.이 책은 지난해 말 출간된 후 8개월 만에 3만 권 넘게 판매됐다.(국내 출판계의 베스트셀러 기준은 책 판매량 1만 권이다.) 책을 낸 흐름출판의 신성식 부장을 26일 서울 마포구 흐름출판에서 만났다. 이 책은 팀을 이뤄 만들었고 신 부장은 팀을 총괄했다.

영화 ‘인사이드 아웃’의 버럭(오른쪽). 월트디즈니컴퍼니코리아 제공

‘악마와 함께 춤을’ 책표지. 흐름출판 제공

흐름출판은 2023년 8월 책에 대한 제안서를 받았고 그 다음달 계약했다. 미국에서 지난해 초 책이 나오기 전 판권을 산 것.감정을 철학적으로 다루면서도 어렵지 않게 쓴 점도 긍정적으로 봤다. 저자가 철학과 교수로 이론적 근거를 제시한 것도 신뢰를 높였다. 이런 이유로 신 부장을 포함해 편집자, 마케터, 유정연 대표까지, 4차례에 걸쳐 논의한 후 출간을 결정했다. 저자가 유명인이 아니어서 저렴한 가격에 판권을 샀다.저자가 몸담은 스와스모어대도 눈길을 끌었다.“스와스모어대는 인문학 및 순수과학 학부 과정을 운영하는 명문 칼리지입니다. 학생수가 1600여 명으로 적은데 노벨상 수상자를 5명이나 배출했습니다. 이는 학부 졸업생 비율 기준으로 세계에서 네 번째로 높은 기록입니다. 인문학을 ‘찐’으로 좋아하는 학생들이 가는 대학이죠. 수업 강도가 엄청나게 세기로 유명한데요, 저자는 입학한 학생들에게 ‘이제 죽도록 공부해야 한다. 괴롭고 힘들어서 온갖 감정이 다 들텐데 짓눌리지 말고 이를 받아들이고 흘려보내라’고 수업하고 있습니다.”저자는 부정적 감정을 인정하되, 이를 해소할 대상이나 희생양을 찾아선 안 된다고 강조한다. 부정적 감정을 느낀 후 내보내야지, 잡아먹혀서는 안 된다는 것. 온라인에서 다른 이를 공격하거나 비난하는 글을 올리는 건 모두 부정적 감정에 잡아먹힌 것이라고 비판한다.“부정적 감정을 ‘악마’로 표현하고 이를 수용하라는 의미를 담고 있어서 우리말 제목도 이를 살리는 게 눈길을 끌 거라고 봤습니다.”부제로 ‘시기, 질투, 분노는 어떻게 삶의 거름이 되는가’를 넣었다.“한국 독자들은 어떤 주제라도 최종 질문이 ‘나’로 향하는 경향이 강합니다. 이에 일상에서 자주 느끼는 감정을 표기해 호기심을 갖게 하려 했습니다.”표지 디자인은 고민을 거듭하다 소크라테스, 공자 등이 그려진 ‘B급 감성’(?)의 원서 표지를 그대로 쓰기로 했다.“표지가 고급스럽지 않고 ‘키치’하지만 한국 독자들에게 다가갈 수 있겠다고 판단했습니다. 번역도 만만치 않았어요. 문장이 좀 딱딱했거든요. 대학에서 철학을 전공하고 철학책을 여럿 번역한 한재호 번역가가 원문을 최대한 쉽게 풀어서 다듬느라 많은 공을 들였습니다.”책은 예상치 못하게 한 유명 유튜브 채널에서 ‘이달의 책’으로 선정되며 판매량이 치솟았다. 홍보비를 받지 않는 이 채널에서는 많은 책을 소개하고 있는데 이들 책이 모두 베스트셀러가 되는 건 아니다. ‘악마와 함께 춤을’은 저자의 시각이 신선한 데다 논리적으로 탄탄하게 구성돼 많은 이들의 호기심을 자극했다. 독자들은 “부정적 감정을 받아들일 수 있는 힘을 준다”, “긍정적인 감정을 중시하며 부정적인 감정을 가진 나를 배척했던 그동안의 삶에 대해 깨달음을 줬다”, “시기, 질투에 내 삶이 몸살 났을 때 이마 위 물수건이 되어준 책”이라는 리뷰를 올렸다.책은 지금도 하루 50권 가량 꾸준히 판매되고 있다. 신 부장은 “부정적 감정에 대한 역발상이 흥미롭다는 반응이 많다”며 “특히 20, 30대 독자의 반응이 뜨겁다”고 했다.“자기만의 영역을 구축하며 새로운 시각으로 이야기를 풀어나가는 저자를 찾으려 합니다. 실제 사례와 자신의 이야기도 많이 소개하고요. 트렌드를 분석하긴 하지만 2, 3년 후 흐름을 예측해 이런 책이 잘 될 거라고 예상하면 틀리는 경우가 많습니다. 저희만의 원칙을 가지고 독자에게 다가가는 책을 만들고 싶습니다.”

■‘악마와 함께 춤을: 시기, 질투, 분노는 어떻게 삶의 거름이 되는가’(흐름출판·2024년)는….



분노, 질투, 시기, 경멸 등 부정적 감정을 없애거나 통제해야 한다는 통념을 정면으로 반박한 철학서다. 미국 스와스모어대 철학과 교수 크리스타 K. 토마슨은 인간의 삶을 정원에 비유하며 부정적 감정은 뽑아내야 할 잡초가 아니라 땅을 비옥하게 해 정원을 아름답게 만드는 지렁이라고 말한다.



니체가 좋아한 격언 ‘아모르 파티’는 ‘운명에 대한 사랑’, ‘운명을 사랑하라’는 뜻의 라틴어다. 좋은 것은 물론 고통까지 삶 전체와 자신을 사랑하는 것이라고 말한다. 저자는 “아모르 파티는 나쁜 감정과 함께 잘 살아가기 위해 필요한 태도”라고 설명한다.



사람들이 부정적 감정을 억누르는 건 감정이 지속되거나 이로 인해 누군가에게 상처를 줄까 두렵기 때문이다. 하지만 이런 감정은 자신에 대한 사랑, 애착에서 비롯된 것이기에 이를 느끼고 인정하면 된다고 말한다. 그리고 흘려보내라는 것.



다만, 부정적 감정이 행동으로 이어지면 피해를 주기 때문에 이를 행동으로 옮겨선 안 된다고 당부한다. 인터넷에서 분노를 표출하며 희생양을 찾아 공격하고, 혐오를 표현하는 건 비판한다.



몽테뉴는 인간을 연약하고 불완전한 존재로 봤다. 계속 실수를 저지르는 게 당연하다. 삶 역시 예측할 수 없다. 사랑, 출산 같은 기쁨도 있지만 사랑하는 이의 죽음, 질병 등 예기치 않는 고통이 닥친다. 특히 자아가 연약할 때 부정적 감정이 생기기 쉽지만 연약함 역시 자신의 한 부분임을 받아들이면 된다.



저자는 인종 차별 등 불의에 대해 분노가 필요하다고 인정한다. 다만 불의에 대한 분노만을 정의로운 것으로 여기지는 않아야 한다고 말한다. 사람은 커피를 주문하는데 너무 시간이 오래 걸리는 등 사소한 일에도 분노를 느낄 수 있는 존재다. 분노는 그저 분노로 보자는 것이다.



감정은 그 자체로 독립성을 지닌다. 저자가 남편과 결혼하고 철학을 전공하게 된 건 둘 모두를 좋아하게 됐기 때문이라고 말한다. 결혼할 상대와 전공 분야를 선택하긴 했지만, 남편과 철학을 사랑하게 된 건 결심을 한 게 아니라 그냥 빠져들었다는 것. 인간은 모든 걸 결정할 수 없다. 그러기에 삶에 대한 고삐를 느슨하게 쥐는 태도가 필요하다. 감정도 마찬가지다.



부정적 감정을 버리기 위해 노력해야 한다는 ‘당연한’ 믿음에서 벗어나 홀가분하게 자신을 받아들이게 만든다.