남편감 찾아…마흔살에 번 돈 몽땅 싸들고 태평양을 건넜다[손효림의 베스트셀러 레시피]

크게보기 ‘40세 정신과 영수증’을 쓴 정신 작가. ⓒ사이이다

많은 사람들에게 뜨거운 사랑을 받는 베스트셀러. 창작자들은 자신이 만든 콘텐츠가 베스트셀러가 되길 꿈꾸지만, 실제로 실현될 가능성은 극히 낮다. 이 희귀한 확률을 뚫고 베스트셀러가 된 콘텐츠가 탄생한 과정을 들여다본다. 창작자의 노하우를 비롯해 이 시대 사람들의 욕망, 사회 트렌드 등을 확인할 수 있다.

크게보기 정신 작가가 남편, 아들과 함께 포토부스에서 찍은 사진과 영수증. ⓒ사이이다

‘40세 정신과 영수증’ 책표지. 이야기장수 제공

일찍 결혼해 아이를 낳길 간절히 소망했지만 20대가 지나고 30대가 끝나도 이뤄지지 않았다. 40세가 되자 남성을 만날 공간을 넓혀야 한다는 생각이 들었다. 미국으로 떠났다. 포틀랜드에서 시작해 뉴욕, 샌프란시스코로 옮겨 살고 데이트앱도 여러 개 활용해 남성들을 만났다.인사담당자가 인재를 찾는 마음으로 먼저 연락하고 커피를 사주며 자신을 알렸다. 천주교 신자로, 40일간 새벽 기도도 했다. 당초 계획한 1년이 지나고 2년이 넘었지만 꿈은 이뤄지지 않았다. 한국으로 돌아오기로 했다. 한데 모든 걸 내려놓은 순간, 인연을 만났다.정 작가를 12일 영상으로 만나고 이연실 이야기장수 대표(41)를 11일 전화로 인터뷰했다. 23세부터 매일 영수증을 모은 정 작가는 영수증을 통해 삶에 대한 단상을 풀어낸 에세이 ‘정신과 영수증’을 2004년 출간한 바 있다. 이 책은 ‘24세 정신과 영수증’이란 제목으로 이야기장수에서 ‘40세 정신과 영수증’과 함께 다시 출간됐다. ‘24세 정신과 영수증’도 4개월 만에 3쇄를 찍었다.

크게보기 캠핑용 접이식 침대 영수증. 친구들과 캠핑침대에서 놀던 기억을 떠올리고 싶어 샀다. ⓒ사이이다

크게보기 정신 작가가 남편을 처음 만난 날 산 아이스크림 영수증. ⓒ사이이다

크게보기 정신 작가는 남편을 만났을 때 바지 벨트 위로 살짝 나온 뱃살을 컵케이크라고 생각한다. 정 작가의 생일에 그가 컵케이크가 반짝이는 카드를 건네자 깜짝 놀란다. 카드와 생일 저녁 식사 영수증. ⓒ사이이다

크게보기 정신 작가가 두려워하면서도 그리워하는 이에 대한 생각을 떨치기 위해 달려나가고 싶어 빌린 자전거와 렌트 영수증. ⓒ사이이다

크게보기 정신 작가가 인생의 여러 인연을 떠올리며 산 튤립 꽃다발과 영수증. ⓒ사이이다

결혼할 남성을 찾기 위해 그동안 번 돈을 몽땅 싸들고 아무 연고도 없는 미국으로 어떻게 혼자 갈 수 있었을까. 정 작가는 “너무나 간절했기 때문”이라며 웃었다.그는 서울예대 광고창작과를 졸업한 후 친구와 광고기획사를 만들어 운영하기도 했다. TBWA에서 카피라이터로, 네이버에서 마케터로 일했다. 영수증을 모으고 메모하는 습관은 회사를 운영할 때 회계처리를 위해 영수증을 모으면서 시작됐다. 23세부터 지금까지 모은 영수증은 2만 5000장 가량 된다.그는 사랑할 때 온 힘을 다했다.“제가 ‘금사빠’(금방 사랑에 빠지는 사람)예요. 두근거리게 하는 사람이 있으면 먼저 표현해요. 네이버에 다닐 때 괜찮은 사람을 보면 결혼했는지 여부가 너무 궁금하더라고요. 인사팀에 ‘직원 정보에 싱글인지 기혼인지 표기해 주면 안 되느냐’고 건의했다니까요.(웃음)”한편으론 미국에 가도 남편을 찾지 못할까봐 두려웠다.큰 상처로 인해 ‘구겨진’ 마음을 펴내고 싶은 소망도 있었다.영수증엔 그의 한걸음 한걸음이 찍혀 있다. 우버 승차 요금 9.5달러 영수증 옆엔 ‘인사팀 담당자가 된 것처럼/출장 예산을 배정하고//우버와 지하철을 타고 열심히/데이트에/출근하고 퇴근했다’고 썼다. 기억에 남을 일을 많이 하면 시간이 천천히 가는 것처럼 느껴진다는 물리학자의 말에 친구들과 캠핑침대에서 놀던 기억 등을 떠올리고 싶어 42.99달러 캠핑용 접이식 침대를 산다. 도시를 세 번이나 옮기고 로스앤젤레스(LA) 등 인근 지역으로 ‘출장’까지 다녀도 인연을 만나지 못하자 깨닫는다. ‘남자를 만나 결혼하면/나는 그것으로 다 채워진다고 생각한 것/이것은 나의 우상숭배였다…(중략)…일단 초코 크루아상 두 개를 먹자//맛있다/접시에서 사라진다//…(중략)…나도 미국에서 사라지게 하자//한국으로 가자’.한데 미국에 다녀왔는데 영어를 못하면 너무 창피할 것 같아 6개월 더 머물며 영어를 공부하기로 했다. 그리고 순한 느낌에 이야기를 잘 들어주는 남성을 만난다. 정 작가가 키우는 허브에 이름을 지어달라고 하곤 잊어버렸는데 ‘허버트 씨’라는 이름을 보내왔다. 정 작가는 2020년 결혼하고 이듬해 아들을 낳았다. 영어 문법을 연구하고 영어 교육도 하고 있다.“남편을 만난 후 나 자신을 찾은 것 같아요. 마음에 드는 남자를 보면 알고 싶고 마음 졸이며 연락을 기다리지 않아도 되니까요. 어마어마한 에너지가 드는 건데, 해방됐어요! 아이의 탄생과 성장을 바라보는 게 이토록 재미있는지 놀라워요.”정 작가는 새 책을 내기 위해 투고하는 대신 이 대표에게 출간 제안 영상을 보냈다. 김하나 황선우 작가가 진행하는 팟캐스트 ‘여둘톡’을 듣다 출연한 이 대표의 목소리를 듣고 “과일의 단맛과 물기를 목소리에 가지고 있다”며 무릎을 쳤다. 이 대표가 쓴 ‘에세이 만드는 법’과 그의 인터뷰 기사를 찾아 읽으며 책을 잘 만들 편집자라는 확신을 가졌다.마음을 고백하는 연서와 같은 영상을 보고 이 대표는 펑펑 울었다. 이 대표는 오래 전부터 정 작가의 팬이었다. ‘정신과 영수증’을 읽고 푹 빠진 것.“작가님이 ‘빨강머리 앤’ 같다는 생각을 했어요. 더 나이 들면 어떤 모습일지 궁금했고요. 2020년 출간 제안 메일을 보냈는데 ‘책을 쓸 수 있을지 모르겠다’며 정중하게 거절하셨습니다.”정 작가는 “아이를 낳고 여러 경험이 쌓이면서 비로소 책을 다시 낼 수 있겠다는 생각이 들었다”고 했다.정 작가는 실행하는 데 빠르다. “친구들 중 결혼을 원하면서 새벽기도를 안 한 사람은 있어도 40일 새벽기도를 하고 결혼을 안 한 사람은 없다”는 친구의 말에 곧장 새벽 기도를 한다. 남편에게 프러포즈도 먼저 했다.“엄마가 유쾌하고 긍정적이세요. 제가 인테리어 공사비를 사기 당한 적이 있어요. 엄마는 제대로 알아보지 않았다고 야단치는 대신 ‘나는 어린 나이에 그런 경험 못했어. 엄청난 경험이야’라고 하셨어요. 자주 여행을 다녔는데 늘 ‘많이 배우고 와’라고 하셨죠. 미국에 갈 땐 ‘이번엔 많이 놀고 와’라고 하셨고요. 이런 유전자를 물려받았으면 못 할 게 없다고 생각해요.(웃음)”그가 광고를 만들고 카피라이터, 마케터로 일한 데는 ‘슈퍼마켓집 딸’이었던 게 큰 도움이 됐다고 한다.“온갖 과자, 음료수, 아이스크림을 보며 자라 ‘네이밍’에 대한 조기 교육을 받은 셈이에요.(웃음) ‘우와, 어떻게 과자에 ‘맛동산’이란 이름을 붙일 생각을 했을까’ 같은 생각을 했거든요.”정 작가의 본명은 정경아다. 인천에서 자란 그에게 서울 가서 잘 되라는 뜻으로 부모님이 지어줬다.“서울예대에 갔더니 개성 강한 친구들이 많더라고요. 제 이름은 평범해서 2학년 때 ‘정신’이란 이름을 만들었어요. 말 그대로 ‘mind’의 의미예요.”첫 책과 마찬가지로 두 번째 책도 정 작가의 오랜 친구인 사이이다 사진작가, 공민선 디자이너와 함께 작업했다. 사이이다, 공민선 씨는 촬영을 위해 미국으로 갔다. 두 책 모두 표지에 세 명의 이름을 나란히 표기했다.정 작가는 방송인 홍진경 씨와도 절친한 사이다. 홍 씨는 정 작가와 남편을 만난 자리에서 “하느님 나의 기도를 들어 주셨어”라며 눈물을 흘린다. ‘너의 기도’가 아닌 ‘나의 기도’. 친구에 대한 홍 씨의 깊은 마음을 알 수 있다.정 작가와 이 대표는 화상으로 대화하며 작업했다. 이 대표는 정 작가가 왜 미국으로 갔는지, 미국에서 어떤 일이 있었는지 등 서사를 강화하자고 했다. 독자들이 궁금해하기 때문이다.제목은 ‘정신과 영수증’으로 하되 앞에 나이를 붙였다. 갖고 다니기 쉽게 첫 책보다 판형을 줄였다. 정 작가와 논의한 내용은 계속 소셜미디어에 올려 출간 전부터 알렸다. 둘이 만난 과정을 담은 미니북도 3000권 만들어 온라인 서점과 동네 책방 독자에게 증정했다.정 작가는 올해 5월 이야기장수 사무실이 있는 경기 파주출판도시로 이 대표의 사진과 이름을 붙인 커피차를 보냈다. 이 대표는 “커피차를 받은 편집자는 처음일 것”이라며 감격했다.“대표님에 대한 고마움이 계속 커졌어요. 제가 차분하게 글을 쓰게 하고 책과 독자를 만나게 하는 소개팅을 주선해 주시니까요. 커피차를 보낸 건 남편의 아이디어예요. 남편이 K팝을 엄청 좋아하거든요. 팬들이 아이돌에게 ‘조공’하듯 해보자고 제안했어요.(웃음)”독자 중에는 남성의 비중이 꽤 높다고 한다.“북토크 참석자 가운데 남성은 손으로 꼽을 정도인데, 정 작가님 북토크에는 40대 이상 남성들이 꽤 많이 오셨어요. ‘마음이 힘들 때, 제목만 보고 정신과에 간 얘기인 줄 알고 샀다가 매료됐다’고 말씀하시더라고요.”이 대표는 정 작가가 ‘20대와 40대의 인생’을 건네줘 감사하다고 했다.“10쇄 등 기념이 될만한 숫자에 도달하면 눈에 잘 띄는 색감으로 표지를 만든 리커버판을 내고 싶어요. 책이 꾸준히 나가고 있어서 머지 않아 리커버판을 내게 될 것 같아요.”정 작가는 영수증이 더 모이면 다시 책을 낼 생각이다.“5년 정도 후에 아들에 대한 책을 내고 싶어요. 아이 말을 매일 녹음하고 있어요. 로봇을 사면 끼워주는 맛없는 사탕을 제게 자꾸 먹으라고 해서 거부하니까 ‘여기에 내 사랑이 꽉 차 있어’라고 말하는 아이예요.(웃음)”

■‘40세 정신과 영수증’(2025년·이야기장수)은….



정신 작가가 40세에 남편감을 찾아 미국으로 떠난 과정과 삶에 대한 단상을 영수증을 통해 담아낸 에세이다.



결혼해 아이를 낳고 가정을 꾸리길 간절하게 원했던 저자는 소망이 이뤄지지 않자 공간을 넓혀보기로 한다. 태평양을 건너 미국 포틀랜드, 뉴욕, 샌프란시스코로 도시를 옮겨서 지내고 여러 데이트앱을 활용해 인재를 채용하는 마음으로 남성들을 만난다.

2년이 지나도 인연을 만나지 못하자 결국 귀국하기로 결심한다. 아이러니하게도 마음을 비우자 끌리는 남성을 만난다. 끌림이 확신이 된 건 그의 사무실 사진을 본 때였다. 하늘이 잘 보이는 자리에 있다가 잘 안 보이는 곳으로 옮기게 됐는데 아쉬운 마음에 해와 구름을 A4지에 한 장씩 그려 붙인 사진이었다. 2020년 결혼해 아들을 낳았다.



저자가 오랜 시간 우정을 나눈 친구들, 신에 대한 믿음과 내면에 대한 응시도 담겼다.



영수증은 구체적인 형태로 일상을 비춘다. 자전거 렌트 요금 7달러 영수증은 저자가 마주치길 두려워하면서도 그리워하는 이에 대한 생각을 뱉어내기 위해 달려나가고 싶은 순간을 보여준다. 남편을 처음 만난 날, 이야기가 시작되자 11달러에 산 아이스크림 두 컵은 소외돼 녹아버린다. 좋은 인연도 나쁜 인연도 모두 만나는 것이 인생임을 담담히 받아들인다.



저자가 남편, 아들과 함께 포토부스에서 찍은 사진과 영수증은 태평양을 건너 그가 이룬 충만한 기쁨을 보여준다.