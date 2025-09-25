임원 꿈꾸며 달리다 공황장애…회사 떠나 살길 찾은 부아c[손효림의 베스트셀러 레시피]

많은 사람들에게 뜨거운 사랑을 받는 베스트셀러. 창작자들은 자신이 만든 콘텐츠가 베스트셀러가 되길 꿈꾸지만, 실제로 실현될 가능성은 극히 낮다. 이 희귀한 확률을 뚫고 베스트셀러가 된 콘텐츠가 탄생한 과정을 들여다본다. 창작자의 노하우를 비롯해 이 시대 사람들의 욕망, 사회 트렌드 등을 확인할 수 있다.



크게보기 영화 ‘어쩔수가없다’에서 만수(이병헌)는 회사에서 해고되자 재취업하기 위해 몸부림친다. CJ ENM 제공

외국계 대기업에 2007년 입사해 임원이 되겠다는 꿈을 안고 몸과 마음을 다해 달렸다. 일주일에 4번이나 하는 회식도 빠짐없이 참석했다. 어느 날 공황장애, 대인기피증이 생겼다. 허리 디스크로 통증도 심해졌다. 쓰러질 것 같았지만 아내와 두 아들 때문에 회사를 그만둘 수 없었다. 주식, 부동산 투자를 하며 조기 은퇴를 꿈꾸고 이민 준비도 했지만 모두 여의치 않았다.그러다 2020년 블로그에 글을 쓰기 시작했다. 인스타그램 등 여러 소셜미디어에 글을 꾸준히 올리며 수익을 냈다. 책도 냈다. 소득이 늘면서 6개월간 번 돈이 연봉만큼 됐다. 2023년 퇴사했다. 연봉은 물론 시간도 회사 다닐 때보다 많다. 부아c 작가(45)의 이야기다.16년간 회사에 몸담았던 그가 조직 밖에서 살 수 있는 방법을 담은 ‘회사 없는 세계에서 살아남기’(블랙피쉬)는 지난달 출간된 후 한 달이 채 지나지 않아 재쇄를 찍었다. 부아c 작가와 김은영 블랙피쉬 편집장(43)을 15일, 23일 각각 전화 인터뷰했다.“2022년 ‘부의 통찰’을 출간하셨을 때부터 작가님에게 관심이 있었어요. 회사 생활을 다룬 ‘부아c의 슬기로운 직장 생활’을 브런치에 연재하시는 걸 보고 연락드렸더니 흔쾌히 수락하셨습니다.”

크게보기 ‘회사 없는 세계에서 살아남기’를 쓴 부아c 작가. 작가 제공

‘회사 없는 세계에서 살아남기’ 책표지. 블랙피쉬 제공

크게보기 영화 ‘어쩔수가없다’에서 만수(이병헌)는 일자리를 다시 얻기 위해 수단과 방법을 가리지 않는다. CJ ENM 제공

영화 ‘회사원’에서 출근하는 지형도(소지섭). 그가 다니는 회사는 평범해 보이지만 살인청부업체로, 직장인의 비애를 블랙코미디 액션으로 그렸다. 쇼박스 제공

영화 ‘회사원’의 지형도(소지섭). 쇼박스 제공

작가가 운영하는 여러 채널의 총 팔로워가 38만 명이 넘어 책을 알릴 역량이 높다는 점도 고려했다. 책은 200페이지가 채 되지 않고 크기도 작다. 김 편집장은 “실용적인 내용을 압축적으로 담아 부담 없이 갖고 다니며 틈틈이 읽을 수 있게 만들었다”고 했다.필명 부아c는 ‘부자아빠’의 줄임말에 ‘~씨’를 붙여 만들었다.“아들이 동화책에서 ‘짜증 씨, 기쁨 씨’ 등을 본 얘기를 하며 ‘아빠도 ‘~씨’를 붙여 보면 좋겠다’고 해서 만든 이름입니다.”작가는 준비 없이 퇴사하면 망한다고 경고한다. 회사의 현실을 들려주고, 회사를 떠나기 전 어떻게 준비해야 하는지 알려준다. 그도 처음부터 홀로서기를 생각하진 않았다.“회사원 대부분이 그렇듯이 임원이 되고 싶었습니다. 2007년 입사했을 당시에는 회식이 진짜 많았어요. 일주일에 4번 정도 했는데요, 10년간 빠지지 않고 참석했습니다. 상사에게 좋은 평가를 받아 조금이라도 더 높이 올라가려 애썼죠. 저를 싫어하는 선배가 있으면 이유가 뭔지, 어떻게 호감을 갖게 할지 끊임없이 고민했고요.”“너무 힘들어서 쓰러질 것 같았어요. 공황장애가 왔고 대인기피증이 생겼어요. 회사 복도에서 사람을 마주치면 저도 모르게 뒷걸음치고 있더라고요. 허리디스크로 두 번 크게 고생하기도 했고요.”선배들을 보니 몸과 마음을 다 갈아 넣어도 임원이 된다는 보장이 없었다. 구조조정을 하면 연차가 높은 순서로 떠나야 했다. 조직이 통폐합돼 팀장이 팀원으로 강등되는 경우도 적지 않았다.“회사에 모든 걸 거는 게 맞는지 고민됐습니다. 하지만 회사를 그만두면 할 수 있는 게 없어 무기력감이 커졌습니다. 회사 이름만 믿고 안일하게 살아온 건 아닌지 제 인생에 대한 근본적인 회의가 들더라고요.”회사를 탈출하기 위한 방법을 찾아 나섰다. 대부분 그렇듯 돈을 벌어야겠다고 생각했다.“주식, 부동산 투자에 나섰습니다. 해당 분야 인플루언서들의 글을 매일 4개씩 봤습니다. 저는 회사 말고는 아는 게 없었는데, 저와 비슷한 나이인 이 분들은 재테크를 잘하고 있더라고요.”하지만 투자로 큰 돈을 벌어 조기 은퇴하는 건 극소수에게만 가능하다는 걸 깨달았다. 조기 은퇴를 꿈꾸다 실패하거나 망하는 경우가 훨씬 많았다. 한데 인플루언서들의 글을 2년간 매일 보니 구독자가 늘어나는 게 눈에 들어왔다.“저도 할 수 있을 것 같은 생각이 들었습니다. 회사 명함을 대체할 수 있는 건 소셜미디어라 여겨졌습니다.”2020년부터 블로그에 글을 쓰기 시작했다.“그 전에는 글쓰기를 안 했어요. 하지만 꾸준히 쓰다보니 점점 실력이 늘었습니다. 다른 사람들이 잘 쓴 글을 모아 엑셀로 분석했어요. 댓글을 보며 독자들이 어떤 글을 좋아하는지 파악하고요.”구독자가 조금씩 늘었고 3만 명이 됐을 때 첫 책이 나왔다. 수익이 늘었다. 책도 베스트셀러가 됐다. 예전처럼 회사에 모든 걸 바치진 않았다.“업무는 열심히 했습니다. 다만 회식, 부서원들과의 점심은 포기하고 제 시간을 가졌어요. 부서에서 남자로는 처음으로 육아휴직을 하고 1년간 가족과 캐나다 밴쿠버에서 지냈습니다. 지방 근무도 지원했어요. 야근, 술자리가 줄고 출퇴근 시간도 반으로 줄었습니다. 퇴근 후 재테크, 글쓰기를 했죠. 따가운 시선도 느껴졌지만 승진과 평판을 포기하고 제2의 삶을 준비했습니다.”어느 덧 6개월 만에 연봉만큼 벌게 됐다. 회사 일과 병행할 수 있었지만 어느 순간부터 책을 내고 글을 쓰는데 업무가 걸림돌이 되기 시작했다.“충분히 준비했고 이제 회사를 떠나도 되겠다는 확신이 들었습니다. 아내는 물론 부모님은 많이 불안해하셨습니다. 책을 비롯해 수익 구조 등 결과물을 보여주며 설득하자 약간 안심하더라고요.”그는 회사를 그만둘 때 눈에 보이는 성과를 갖고 가족을 설득해야 한다고 했다.“인스타그램을 통해 얻는 소득이 과장 월급 정도 됩니다. 총 소득은 예전 연봉보다 높아요. 회사는 떠나는 순간 명함을 비롯해 쌓은 것 대부분이 사라지지만 책과 소셜미디어에 올린 글, 구독자는 온전히 제 것입니다. 초등학생인 두 아들과 보내는 시간이 많아져서 행복해요. 글쓰기가 재밌어요. ‘시한부’ 같은 삶에서 저만 잘하면 평생 할 수 있는 일을 하고 있다고 생각합니다.”돌이켜보면 공황장애 등을 겪던 시기가 결과적으로는 득이 됐다고 말한다.“당시는 너무 힘들었는데요, ‘너 이렇게 살면 안 돼. 다른 삶을 준비해야 해’라고 제가 저 자신에게 보낸 신호였다고 생각해요.”그는 무조건 회사를 떠나는 것만이 정답은 아니라고 말한다.“사람마다 살아가는 방법은 다릅니다. 일이 즐겁고 회사에 뼈를 묻겠다는 사람은 열심히 회사를 다니면 됩니다. 회사를 다니며 재테크를 병행해 은퇴 후 여행, 봉사 활동 등 자기가 좋아하는 걸 하면서 살 수도 있고요.”작가의 친구는 술에 대해 공부하고 3년 동안 준비해 바텐더 자격증을 땄다. 그 후 바를 열었고 직장에서 받던 월급만큼 벌고 있다. 또 다른 친구는 직장에 다니며 공유형 숙소를 운영하는데 현재 제주도에 다섯 채가 있다고 한다.작가는 4대 보험(국민연금 건강보험 고용보험 산재보험), 직장인 신용 대출 등 회사원이 받는 혜택도 짚는다. 회사를 떠나면 온전히 개인이 부담해야 하는 현실도 구체적으로 알려준다.“회사는 고맙고 중요한 존재입니다. 하지만 내 의지에 관계없이 나가야 하는 순간이 오는데 그 시기가 점점 빨라지고 있어요. 회사 이후의 삶을 준비해야 합니다. 제가 겪은 고통과 시행 착오, 준비 과정을 알려주고 싶었습니다.”지금 삶의 장점은 무엇일까.“제가 ‘시간, 장소, 사람’을 자유롭게 정할 수 있는 게 참 좋습니다. 글은 오전에 집중적으로 씁니다. 글쓰는 장소도 집, 카페 등 제가 정하고요. 만날 사람도 선택할 수 있습니다. 회사에서는 잘 맞지 않는 사람과 계속 일해야 하는 게 큰 고역인데요, 지금은 그런 스트레스가 없어요. 집필, 강연, 글쓰기 수업 등을 하며 사람들과 만나게 되는데요, 잘 맞지 않는 사람이 있어도 함께 하는 시간이 회사처럼 길진 않아요.”그는 초반에는 주식, 부동산 투자에 대한 글을 쓰고 책을 냈다. 지금은 투자에 대한 글은 쓰지 않는다.“제가 산 종목이 급락할 땐 이걸 보고 투자해서 손해 보는 사람이 나올 수 있겠다는 생각이 들더라고요. 마음이 불편했어요. 이후에는 회사 생활, 인간관계, 삶을 대하는 태도 등에 대해 쓰고 있습니다.”그는 베스트셀러 상위권 책을 비롯해 영화, 드라마 등을 보며 트렌드를 분석한다.“세상의 흐름을 알아야 사람들이 원하고 필요로 하는 글을 쓸 수 있습니다. 변하지 않는 본질도 중요하기에 고전을 계속 읽고 있습니다. 많은 분들이 관심을 갖는 주제를 다루며 마음에 와 닿는 글을 꾸준히 쓰고 싶습니다.”

■‘회사 없는 세계에서 살아남기’(블랙피쉬·2025년)는….



16년간 외국계 대기업을 다니다 2023년 퇴사한 부아c 작가가 혼자서도 살아갈 수 있는 방법을 소개한다.



저자는 자신의 의지와 무관하게 회사를 떠나야 하는 순간이 오는 현실을 깨닫고 블로그 등의 글쓰기를 통해 연봉 이상의 수익을 올리는 구조를 만든 뒤 회사를 나왔다. 현재 소셜미디어 운영, 글쓰기 수업, 책 출간, 강의 등을 하고 있다.



저자는 회사를 떠나려면 회사를 다니는 동안 철저하게 준비해야 한다고 강조한다. 그는 경영학 석사(MBA)를 취득하고 주식, 부동산 투자를 비롯해 이민 준비도 하는 등 여러 시도를 했다. 이를 통해 글쓰기라는 자신의 길을 찾았다.



저자는 “영원히 다닐 것처럼 일하고, 내일 당장 그만둘 것처럼 준비하라”고 당부한다. 회사는 월급 뿐 아니라 경험을 제공한다는 것도 기억해야 한다. 영업, 마케팅 업무를 했던 저자는 그 덕분에 독자를 이해하고 글과 책을 알리는 감각을 갖게 됐다고 말한다.



사람은 머무는 곳에 따라 가치가 달라지는 만큼 젊을수록 자신이 머물 곳을 단정짓지 말고 어디로 움직일 수 있을지 끊임없이 탐구할 필요가 있다. 교육, 자격증, 건강, 목돈, 취미는 애쓴 만큼 자신의 것이 되기에 반드시 챙기라고 말한다.



회사 생활이 너무 힘들면 나라는 사람과 일하는 나를 분리하라고 말한다. 직장을 게임이라 생각하고 원화 채굴을 한다고 생각해 보라는 것. 진짜 나는 미래를 준비하면 된다.



회사 안과 밖을 모두 경험한 이의 생생하고 실용적인 조언이 담겼다.