[오늘의 운세/8월 31일]

● 쥐 36년 말이 많아 시끄러우니 분위기를 잘 이용해 처세해야. 48년 서두르지 말고 어려움 극복하며 과감히 추진하면 목표달성. 60년 협조 안 되고 비방당하며 되는 일은 없고 힘만 든다. 72년 상하가 화합 못하고 자기 주장만하니 침착한 판단 요. 84년 실속 없이 바쁘기만 하고 피곤하니 심신안정 할 때. 96년 은인 절친 지인과 반목될 수 있으니 절대 다툼은 피하라.
● 소 37년 인화로 처신하면 주위 사람도 협조하니 매사 순조롭다. 49년 협동하며 단합하고 추진할 때 끝에가 성취 될 운세. 61년 내면 충실히 하고 의견을 경청 후에 행동해야 길하다. 73년 과분한 욕심을 삼가고 분수에 맞는 행동이 필요. 85년 지조를 지키며 기다려라 서두르면 모략에 빠질 수 있다. 97년 거래 운 길한 때니 거래는 성사되나 차후 거래도 대비.
● 범 38년 운이 약하니 지나친 욕심은 금물 은인자중하는 자세로. 50년 때가 나빠 장사도 안 되고 뜻대로 안 되니 인내가 상책. 62년 남의 말도 참고하고 내말도 조심해야 손재 피한다. 74년 즐겁다고 자칫 향락에 빠져 어려워 질 수니 조심해야 길. 86년 한방에 두 마리 탐하지 말고 한마리라도 확실히 잡아라. 98년 이성교제도 안 되고 엉뚱하게 풀리니 신중히 처신 요.
● 토끼 39년 덕행으로 보람된 일을 많이 하면 순조롭게 목표 달성. 51년 일이 엉뚱하게 흘러 노력한 공이 무너질 수니 조심해야. 63년 기다리는 소식오고 소원은 해결되어 즐거울 운세. 75년 가정은 불안하고 여행은 손재가 예상되니 매사 신중히. 87년 가정과 사업에 변함없이 성실히 노력하면 더 많은 복이. 99년 지나친 욕심은 금물 적게 계획하여 추진하면 달성.
● 용 40년 폭음에 빠지면 더 난관에 빠지니 냉정하게 처신하라. 52년 새 계획을 추진하기에는 좋은 때니 서둘러라. 64년 예능 유흥업 등은 유리한 입장이며 차차 길해진다 76년 좋은 일 생길 징조니 소망하는 일은 성사되어 기쁘다. 88년 도난 손재당할 수 있으니 외출 시에는 항상 조심해야. 00년 여인이 도우면 좋아질 수니 필요하면 도움 요청하라.
● 뱀 41년 서로 굳게 믿고 도우면 유익한 일이 생겨 성취된다. 53년 풀리지 않아도 급하지 말고 차근차근 시행하면 유리. 65년 권위적으로 행동 말고 믿고 포용해 협조하면 만사태평. 77년 이성으로 인해 반갑지 않은 상황이 올수니 예의 주시를. 89년 새 운기가 와서 귀인도 찾아오니 서서히 이루어진다. 01년 큰 욕심은 적은 것도 잃으니 잘 판단해 차기를 노려라.
● 말 42년 고생 끝에 영화가 오니 새로 시작하는 마음으로 밀라. 54년 공익 위해 활동하는 사람은 명예도 빛나고 결실 크다. 66년 근심 가고 기쁨 오니 추진하는 일은 순조로울 수. 78년 대인관계 바르게 하고 신의를 돈독히 해야 소원성취. 90년 힘들어도 예의 확실히 지키고 인내하면 길운 온다. 02년 미래 예측하며 미리 대비하여 준비하는 자세 필요.
● 양 31년 정확한 판단과 계획으로 시작해야 착오와 손재 피한다. 43년 가정갈등이 생기기 쉬우니 친지 가족과 이해로 행동하라. 55년 한발 양보하고 이해와 용서 겸손으로 처신만이 최길. 67년 여유 있게 큰 뜻을 가지고 추진하면 좋은 성과 온다. 79년 정도로 공명하게 처리하면 시비구설 사라지고 복이. 91년 선배 친지를 예의로 대하면 그들의 도움으로 성사.
● 원숭이 32년 현재 안일에 빠지지 말고 멀리 보는 시각이 필요하다. 44년 대인답게 중후하고 품위 있게 처신하면 만사형통 수. 56년 결심한 일은 주저 말고 신속히 추진하면 성취되리라. 68년 사소한 시비에 휘말려 다투면 손해만 볼 수니 참아야. 80년 무리한 투자 확장은 금물 노력하면 늦게 성사될 운세. 92년 이성 친구 관계는 불화 있으니 깊은 이해로 화합해야.
● 닭 33년 대인 지도 받고 노력하면 난제는 해결되며 성사. 45년 수양하며 건강 챙기며 때를 기다리는 자세가 유리. 57년 크게 기른 기운을 펼치는 기세니 큰 꿈 위해 노력하라. 69년 명성 얻고 재물도 들어오니 일거양득으로 기쁠 운. 81년 협동은 독자적 보다 유리하니 협력해 처리하면 길. 93년 여행 예능 등 서비스 봉사 업은 잘 살펴 처리하면 유리.
● 개 34년 속임수에 빠지면 난처해 질 수니 잘 판단해서 처신 요. 46년 상황 파악해 유리한 입장 택하라 잘못 택하면 손해 수. 58년 단단히 정신 차리고 확실히 처신하면 전화위복 운세. 70년 순리대로 노력해 나가면 만사해결이요 편안한 운. 82년 근검절약하며 덕으로 주위와 협력하며 인내로 견뎌야. 94년 너무 큰 계획은 이루어지기 힘드니 정확히 세워라.
● 돼지 35년 혼자 서둘러도 소용없다 심사숙고해 협동하면 늦게 성취. 47년 힘차게 움직여라 난제도 풀리고 목표 쉽게 달성. 59년 안 풀린다고 경거망동하지 말고 선배의 도움 받아라. 71년 시비 수 조심하고 소망 이루기 힘드니 안전이 상책. 83년 좋은 계획은 확실히 서둘러 매진하면 성취된다. 95년 여성은 좋은 때며 남자는 여성 도움 받으면 발전.
