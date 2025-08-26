[오늘의 운세/8월 26일]

● 쥐 36년 옳은 판단으로 과감히 밀면 성사. 48년 점진적으로 노력하면 난제 해결된다. 60년 경쟁 두려워말고 착실히 밀면 성사. 72년 고집 부리면 실패하니 주의해야 안전. 84년 능력에 맞는 가능한 일을 추진하라. 96년 말만 하면 허풍 되니 행동을 보여야.
● 소 37년 공정하게 하면 믿고 따르니 성사. 49년 변화 할 때는 잘 결정해야 실수 없다. 61년 욕심내 다투면 명예 실추 소인 비난이. 73년 지도자는 좋은 때니 능력 최대 발휘를. 85년 외형으로 판단 말고 심충 분석해야. 97년 도와주고 받으면 조화 되어 만사형통.
● 범 38년 감기 조심하고 실물수에 신경 써라. 50년 돈 보증 등 무리한 요구는 거절하라. 62년 변화는 착오 없도록 신중히 처신해야. 74년 막힘이 있어 속 태울 수 있으니 참아야. 86년 약속 깨질 수니 확실한 조건 기약하라. 98년 쌓은 힘이 발휘되니 노력하면 성사.
● 토끼 39년 가정불화로 소란하니 화합에 노력을. 51년 잘 풀어지지 않으니 자중하며 내일의 계획을. 63년 급하면 실수 할 수니 침착하면 성사 수. 75년 믿을 사람 없으니 내심 털어놓지 말라. 87년 직장 사업에 문제 생기지 않도록 처신을. 99년 마음먹은 대로 힘차게 추진하면 성취 수. ● 용 40년 현실파악하고 주변인물과 협조해야. 52년 포기 말고 멀리보고 힘차게 밀어라. 64년 포기할 것은 빨리 하는 것이 유리. 76년 난제도 두려워말고 해결책 찾으면 묘책이. 88년 과음 조심 인내로 밀면 귀인 도와 성취. 00년 부지런하면 계획 이루어지고 즐거움이.
● 뱀 41년 다투지 말고 실속 차려 추진해야 성공. 53년 어렵다고 포기 말고 인내로 극복해야 . 65년 필요한 인물 교제는 서둘러 시행해야 . 77년 주위 옹호 받아야 모략 시비 피한다. 89년 힘든 때니 정신 차리고 확실히 행동을. 01년 내 재능만 믿고 경고망동하면 실수가.
● 말 42년 과도한 투자하지 마라 내일 대비해야 . 54년 변화 말고 현재를 고수 발전시킴이 중요. 66년 화합하여 문제 풀고 현 상태 유지하라. 78년 노력 끝에 낙이오니 사업 발전 한다. 90년 허영심에 날뛰면 더 어려워지니 조심해야, 02년 가정 애정문제 발생할 수니 화목으로. ● 양 31년 어려워도 견디면 뜻밖의 도움 받을 운. 43년 일거양득 운 재물 명예도 얻고 기쁨이. 55년 남 의식 말고 내 임무만 충실하면 성사. 67년 방심해 작은 일 크게 확대될 수니 조심. 79년 꾸준히 하면 신도 도와 성공하는 운. 91년 어려워도 추진하라 결국 성취된다.
● 원숭이 32년 무리하지 말고 순리대로 처리해야. 44년 믿고 긴밀히 협조 하에 처리해야 성사. 56년 성공 욕심내 지나치면 오히려 손해가. 68년 고집 버리고 성실하게 교섭하면 성사. 80년 호감 사는 대인관계 유지하면 소망 성사. 92년 고통 참고 자신의 본분 지켜야 길.
● 닭 33년 고통이 생기는 때니 조심히 처신해야. 45년 낚시 여행 산행은 위험하니 조심해야. 57년 악이 득세니 정당한 일도 막히니 자중을. 69년 심신이 지처 되는 일 없으니 휴식을. 81년 예능 서비스 봉사는 잘 처리하면 유리. 93년 부드럽게 처리하면 편안한 운이 된다.
● 개 34년 끝까지 밀면 상승 운 물러서면 불리. 46년 귀인 도와주어 번창하고 발전한다. 58년 근심가고 계획하는 일은 형통 하다. 70년 욕심 버리고 봉사 정신으로 검소하게. 82년 장애 있어도 꾸준히 화합하면 형통. 94년 공정한 처신이 유리 확실한 행동을.
● 돼지 35년 절약하며 때가 오기 기다려야 유리. 47년 일거양득 할 운 재물 명예 얻고 기쁨이. 59년 방심해 작은 일이 확대될 수니 조심. 71년 현실 만족하고 덕을 베풀면 복 온다. 83년 인기 있다고 망동 말고 차분해야. 95년 부지런하면 계획 성사되고 즐거움이.
댓글 0