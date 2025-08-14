[단독]‘긴 탄식 한마디로 일본을 먼저 弔喪’…안중근 유묵, 115년 만에 고국 품으로

사형 앞둔 1910년 3월 中뤼순형무소서 쓴
‘장탄일성 선조일본’(長歎一聲 先吊日本)
安의사, 자신을 동양지사로 쓴건 처음
日 노골적 비판…기개-단호 “가장 안중근다운 글”
소장했던 일본인 “처음 봤을 때 덜컥 겁이 났다”
독립운동가 안중근 의사(1879∼1910)가 사형을 앞두고 옥중에서 쓴 유묵 ‘장탄일성 선조일본’(長歎一聲 先吊日本)이 최근 고국으로 돌아왔다.
1910년 3월 안 의사가 중국 뤼순형무소에서 일본인을 향해 ‘긴 탄식 한마디 말로 일본을 먼저 조상(弔喪)한다’는 뜻으로 쓴 것이다. 중국과 일본에 머물다가 약 115년 만에 한국의 품에 안겼다. 안 의사의 유묵은 국내외에 약 200점 남아있는데, 안 의사가 자신을 ‘동양지사(東洋志士)’라고 쓴 작품은 처음으로 발견됐다.
환수를 총괄한 김광만 윤봉길의사 기념센터장에 따르면 기존 소유자는 일본인으로, 1968년경 선대로부터 유묵을 물려받은 뒤 자택에 이를 보관해 왔다. 유묵을 처음 입수한 소유자의 할아버지는 일제 대만총독부, 중국 만주 관동도독부 등에서 고위 관리로 일했다. 관동도독부는 안 의사의 재판을 관할한 곳이다.
소유자는 “시대를 한탄하고 일본을 응징하는 내용의 유묵이기에 처음 봤을 땐 덜컥 겁이 났다”며 “과연 세상에 내놓아도 될지 고민이 길었으나 이대로 내지 않는 것은 문제라고 생각했다. 이제야 유묵이 돌아가야 할 곳으로 간다”고 밝혔다. 유묵은 올 5월 경기도청과 광복회 경기지부, 김 센터장이 국내로 반입했다.
● “가장 안중근다운 글”
이 유묵은 폭 41.5cm, 길이 135.5cm 명주 천에 쓰였다. 명주 천은 당시 화선지보다 귀했던 소재로, 휘호를 요청한 일본인의 위치를 가늠케 한다. 하늘로 올려붙인 선(先) 자의 삐침 획은 죽음 앞에서도 독립의 뜻을 굽히지 않고 일제에 맞선 기개와 단호함을 보여주는 듯하다.
안 의사 연구의 권위자인 김영호 경북대 명예교수는 “동양 평화를 해치고 세계 전쟁을 자초하는 일본은 결국 패할 것이며, 끝내 망할 일본을 위해 미리 조상한다는 의미가 담겼다”며 “옥중에서도 ‘동양 평화 만세’를 부른 안 의사의 동양평화사상이 오롯이 반영된, ‘가장 안중근다운’ 글”이라고 분석했다. 이 유묵을 쓰기 얼마 전인 1910년 2월, 안 의사는 중국 뤼순형무소 법정에서 사형 선고를 받았다. 당시 선고에 안타까움을 느낀 일부 일본인 간수, 관리 등은 수감 중인 안 의사에게 휘호를 부탁했다. 그해 3월 26일 순국 전까지 안 의사가 남긴 유묵은 약 200편으로 알려졌으며, 현재까지 실물이 확인된 90여 편 중 국내에 들어온 유묵은 50편가량으로 추정된다. ‘장탄일성 선조일본’도 그중 하나다. 2000년 이 유묵의 존재를 최초로 확인한 김 센터장은 “일본인에게 달갑지 않은 내용임에도 불구하고 잘 보관된 덕에 유묵 상태가 매우 양호했다”며 “소유자가 그간 마음 졸이며 간직해 온 유묵을 선물로써 보내는 마음이 잘 느껴졌다”고 했다.
● ‘동양지사’의 기개 가득한 걸작 ‘장탄일성 선조일본’은 기존에 알려진 안 의사의 유묵에 비해 일제를 향한 비판을 숨김없이 드러냈다는 점에서 눈길을 끈다. 예를 들어 당시 옥중에서 간수 과장에게 선물했던 ‘일통청화공’(日通淸話公·국가지정유산 보물)과 대비된다. 일통청화공은 “날마다 맑고 깨끗한 이야기를 나누는 사람”이란 뜻이다.
김 교수는 “안 의사가 일본인에게 주로 유교적, 종교적 교훈이나 심중을 글로 써서 준 것과 달리, 이번 유묵에는 거센 비판이 담겨 희소 가치가 높다”고 말했다.
안 의사의 숭고한 독립혼은 유묵 하관에서도 배어난다. ‘1910년 3월 동양지사 대한국인 안중근 뤼순옥중 서’(一千九百十年 三月 東洋志士 大韓國人 安重根 旅顺獄中 書)라고 쓰였다.
독립기념관이 발간한 ‘안중근 문집’에 따르면 경술이라는 간지(干支) 연호 대신 이처럼 서기 연호를 쓰고 자신을 ‘동양지사’라고 칭한 유묵은 지금까지 확인된 적이 없다. 보물 ‘위국헌신 군인본분’, ‘국가안위 노심초사’ 등의 하관에는 ‘경술년 3월 뤼순옥중 대한국인 안중근 삼가 절함(謹拜)’이라고 적혀있다. 유달리 선명하게 찍힌 손바닥 도장은 해당 유묵이 진품임을 증명하는 결정적 증거가 됐다. 지문 감정을 맡은 한국법과학연구원 측은 “국가지정유산 보물 ‘천여불수반수기앙이’에 찍힌 안 의사의 손바닥과 손금 위치, 모양, 지문 특징점이 모두 일치한다”고 판단했다. 구본진 변호사 겸 필체연구가는 “전체 손금을 위조하는 것은 불가능에 가깝다”며 “필체는 당나라 명필 안진경(709~785)의 영향을 받은 안중근 글씨체의 전형이다. 필획, 먹색 등 여러 요소가 의심할 여지 없이 일치한다”고 말했다.
유묵은 현재 경기도청에서 보관 중이다. 추후 경기 파주 임진각 평화누리에 건립되는 ‘안중근 평화센터’에서 전시 등 용도로 활용될 예정이다.
댓글 0