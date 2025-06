BTS 완전체로 돌아온다…‘군백기’ 종료 임박

그룹 방탄소년단(BTS) 뷔(왼쪽부터), 슈가, 진, 정국, RM, 지민, 제이홉. 뉴스1

방탄소년단 멤버들이 모두 병역의무를 끝내면 본격적인 컴백 준비에 돌입할 것으로 예상된다. 방탄소년단으로 팀명으로 발표된 마지막 앨범은 2022년 6월의 앤솔러지 음반 ‘Proof’다. 완전체로 무대에 오른 마지막 공연은 2022년 10월 ‘Yet to Come in Busan’다.