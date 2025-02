4월9일 오후 8시 예스24라이브홀

10일 공연 주최·주관사인 주식회사 위얼라이브와 엠피엠지에 따르면, 리버틴스는 오는 4월9일 오후 8시 서울 광진구 예스24라이브홀에서 국내 팬들을 만난다포스트 펑크 리바이벌의 선두주자로 불린 리버틴스는 2002년 싱글 ‘왓 어 웨이스터 / 아이 겟 얼롱(What a Waster/ I Get Along)’으로 데뷔했다.2004년 발표한 두 번째 앨범 ‘더 리버틴스(The Libertines)’는 영국 앨범 차트 1위를 차지하며 대중과 평단의 찬사를 골고루 받았다. 그러나 2집 이후 돌연 해체를 선언했다.오랜 팬들의 염원 끝에 재결합을 알린 리버틴스는 전작 이후 11년 만인 2015년 발매한 3집 ‘앤섬스 포 둠드 유스(Anthems for Doomed Youth)’로 영국 앨범 차트 3위에 랭크되며 변함없는 인기를 확인했다.이후 9년 만인 작년 발매한 네 번째 앨범 ‘올 콰이트 온 더 이스턴 에스플로네이드(All Quiet On The Eastern Esplanade)’로 20년 만에 다시 영국 앨범 차트 정상에 올랐다.리버틴스의 마니아인 배경희 전 월간 ‘더 뮤지컬’ 편집장이 기획해 성사된 공연이었다. 배 전 편집장은 리버틴스의 공동 프런트맨이자 애증의 관계인 배럿과 피트 도허티에서 영감을 받아 작품 ‘보이즈 인 더 밴드’를 쇼케이스 형태로 선보인 적이 있다.리버틴스의 내한 공연 티켓은 오는 17일 오후 12시부터 18일 오후 12시까지 팝뮤직 플랫폼 유얼라이브(ualive)에서 선예매가 진행한다. 18일 오후 6시부터는 예스24티켓·인터파크티켓에서 일반 예매가 시작된다.[서울=뉴시스]