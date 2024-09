콜드플레이, 내년 4월 내한공연 1회 추가…총 5회

2025년 16·18·19·22·24일 경기 고양 고양종합운동장

ⓒ뉴시스

26일 공연 기획사 라이브 네이션 코리아에 따르면, 콜드플레이는 오는 2025년 16·18·19·22일 경기 고양 고양종합운동장에서 펼치는 내한공연 ‘라이브 네이션 프레젠츠 콜드플레이 : 뮤직 오브 더 스피어스 딜리버드 바이 디에이치엘(LIVE NATION PRESENTS COLDPLAY : MUSIC OF THE SPHERES DELIVERED BY DHL)를 같은 달 24일 하루 더 열기로 했다.이에 따라 고양종합운동장에서 4회 진행 예정이었던 콜드플레이(Coldplay)의 내한공연 일정은 이번에 하루가 추가돼 총 5회로 진행된다. 4회 공연만으로 내한 아티스트의 단일 공연장 단독 공연으로는 역대 최대·최다 규모를 기록했는데, 그걸 경신하게 됐다.추가된 공연과 기존 4회 공연의 잔여석은 오는 27일 오후 12시부터 공식 예매처인 인터파크 티켓에서 단독 판매된다.콜드플레이는 7년 전 월드투어 ’어 헤드 풀 오브 드림스(A Head Full of Dreams)‘로 처음 한국을 찾았다. 잠실 종합운동장 주경기장에서 양일간 진행된 첫 내한공연은 전석 매진으로 역대 최다 관객인 10만여 명이 공연장을 가득 채운 가운데 팬들의 떼창과 함성이 끊이지 않는 뜨거운 열기 속에 진행됐다. 이번 내한공연엔 스페셜 게스트가 나올 것으로 알려졌는데 콜드플레이와 협업한 ’방탄소년단‘(BTS) 진(jin) 등이 예측되고 있다.[서울=뉴시스]