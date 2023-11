넬, 오늘 신보 ‘디스토피아 유토피아’ 발매…고퀄리티 명반 예고

사진제공=스페이스보헤미안

밴드 넬(NELL)이 가을을 짙게 물들일 신보로 컴백한다.넬은 13일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 새 EP ‘디스토피안스 유토피아’(Dystopian‘s Eutopia)를 발매하고 팬들 곁으로 돌아온다.’디스토피안스 유토피아‘는 넬만의 짙은 음악색을 아낌없이 담아낸 앨범으로, 피지컬 음반 발매는 지난 2021년 발매한 정규 9집 앨범 ’모멘츠 인 비트윈‘(Moments in between) 이후 약 2년2개월 만이다.이번 앨범에는 지난 8월 발매한 팝 록 트랙 ’원더러‘(Wanderer), 지난달 발매한 격정적인 개러지 록 장르의 곡 ’문 샤워‘(Moon Shower) 등 2개의 선공개 곡이 담겼다. 또 새 앨범과 동명의 곡이자 넬 특유의 절망, 희망, 분노, 환희가 동시에 느껴지는 모던록 트랙 ’디스토피안스 유토피아‘, 몽환적인 사이버 펑크 무드의 ’크랙 더 코드‘(Crack the Code), 공허함 속 빛을 찾아 나아가고자 하는 의지를 담은 희망 찬가 ’할로우‘(Hollow)까지, 넬의 독보적인 감성을 확인할 수 있는 총 5곡이 알차게 수록됐다.앞서 선공개 곡 ’원더러‘ 발매 당시 보컬 김종완은 “수록곡들에 대한 아쉬움이 많다”라며 “우리가 작업하는 한 곡 한 곡에 대한 예의를 갖추려면 싱글 발매가 맞겠다는 생각이 들었다”라는 진솔한 속마음을 밝힌 바 있다.’디스토피안스 유토피아‘는 이처럼 음악을 대하는 넬의 진실된 의지와 공들여 만든 곡들에 대한 깊은 애정을 온전히 느낄 수 있는 앨범으로서 가을 감성을 짙게 물들일 또 하나의 명반 탄생을 예고한다.한편, 넬은 오는 12월22일부터 24일까지 사흘간 서울 잠실 학생체육관에서 연말 콘서트 ’크리스마스 인 넬스룸 2023‘(CHRISTMAS IN NELL’S ROOM 2023)을 개최한다. ‘넬스룸’은 넬의 대표 브랜드 콘서트다. 2019년 이후 4년 만에 다시 크리스마스 시즌에 돌아오는 넬은 신곡을 비롯한 다채로운 무대로 팬들에게 잊지 못할 추억을 선물할 예정이다.(서울=뉴스1)