FNC엔터테인먼트

보이그룹 피원하모니(P1Harmony)가 반전 매력을 자랑했다.2일 소속사 FNC엔터테인먼트는 공식 SNS 채널을 통해 디지털 싱글 ‘폴 인 러브 어게인’(Fall In Love Again)(Prod. by C. “Tricky” Stewart & Believve)의 첫 번째 단체 콘셉트 이미지를 공개했다.콘셉트 이미지에서 피원하모니는 장난기 가득한 연애 조작단으로 변신해 유니크한 매력을 뽐냈다. 캐주얼한 스타일링을 선보인 피원하모니는 레트로 감성이 느껴지는 공간과 어우러져 감각적인 분위기를 풍겼다. 특히 그동안 강렬한 퍼포먼스를 보여줬던 피원하모니는 이전과는 사뭇 다른 귀여운 매력으로 눈길을 끌었다.‘폴 인 러브 어게인’은 사랑에 상처받아 힘들어하는 이들에게 응원의 메시지를 건네는 곡이다. 피원하모니는 응원의 대상을 귀여운 캐릭터로 비유해 사랑을 간접적으로 표현할 예정이다. 글로벌 인기를 끌고 있는 피원하모니와 트리키 스튜어트 프로듀서가 호흡을 맞춰 기대를 모은다.한편 피원하모니와 트리키 스튜어트가 협업한 디지털 싱글 ‘폴 인 러브 어게인’은 오는 9일 오후 2시 공개된다.(서울=뉴스1)