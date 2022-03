블랙핑크 리사 ‘머니’ 스포티파이 4억회…K팝 솔로 최단

리사 © 뉴스1

그룹 블랙핑크 리사의 솔로곡 ‘머니’(MONEY)가 세계 최대 음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이서 신기록을 달성했다.14일 소속사 YG엔터테인먼트에 따르면 리사의 솔로 앨범 수록곡 ‘머니’는 스포티파이에서 4억 스트리밍을 돌파했다. 지난해 9월10일 공개된지 186일 만인데 이는 같은 스트리밍 횟수에 도달한 K팝 솔로 아티스트 음원 중 최단 기간이다.아울러 리사는 이로써 스포티파이서 총 5개의 4억 회 이상 스트리밍 곡에 이름을 올린 아티스트가 됐다. 그가 속한 블랙핑크의 곡 ‘러브식 걸스’(Lovesick Girls), ‘킬 디스 러브’(Kill This Love), ‘하우 유 라이크 댓’(How You Like That), ‘뚜두뚜두’(DDU-DU DDU-DU)가 앞서 4억 스트리밍을 넘긴 바 있다.리사의 ‘머니’는 뮤직비디오가 없는 앨범 수록곡임에도 타이틀곡 ‘라리사’(LALISA) 못지 않은 인기를 끌며 많은 사랑을 받았다.미국 빌보드 핫100서 ‘라리사’는 84위, ‘머니’는 93위를 기록하며 솔로 앨범에 수록된 두 곡 모두 주류 팝 시장 메인 싱글 차트에 올려놓는 기염을 토했다.유튜브에서의 강세도 여전하다. ‘머니’ 익스클루시브 퍼포먼스 비디오는 현재 5억뷰 돌파를 눈앞에 두고 있으며, ‘라리사’ 뮤직비디오는 4억 4600만여 뷰를 기록 중이다.(서울=뉴스1)