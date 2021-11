“가랑이를 함께해요?”…디즈니+ 자막오류 불만 폭주

월트디즈니컴퍼니 온라인 동영상 서비스(OTT) 디즈니플러스가 지난 12일 국내에서 론칭하자마자 조악한 자막 서비스로 비판을 받고 있다. 번역기를 돌린 것처럼 어색하고 오역된 자막이 많아 몰입을 방해한다는 지적이다.한 네티즌은 포털사이트 네이버 지식인에 디즈니+ ‘올라프의 겨울왕국 어드벤처’ 한 장면을 캡처해 올렸다. 울라프가 “함께 성에 가시지 않을래요?”(You‘re welcome to join us in the castle)라고 묻는 장면이지만, 한글 자막으로 “가랑이를 함께해요?”라고 나왔다. 이 네티즌은 “다른 영화도 마찬가지로 자막이 번역기 돌린 것처럼 엉터리”라며 “이렇게 안 뜨는 방법 없을까요?”라고 물었다.애니메이션 ’심슨 가족‘에서도 자막 오류가 발견됐다. ’역대 최고 선수‘를 뜻하는 ’G.O.A.T‘(Greatest Of All Time)를 ’염소‘로 번역했다. ’토이스토리3‘에서 주인공 ’버즈‘가 스페인어를 구사하는 장면에서는 스페인어 발음을 한글로 표기했다.이 외에도 네티즌들은 자막 위치가 랜덤으로 바뀌거나, 자막과 화면이 다르게 나온다고 지적했다. 영상 속 자막이 너무 빨리 사라져 제대로 보기 힘들다는 의견도 있다. SNS와 온라인 커뮤니티 등을 통해 자막 오류를 해결할 방법을 자체적으로 찾아 공유하고 있다.디즈니+ 구독료는 월 9900원이다. 1개 아이디로 최대 7개 계정을 만들 수 있고, 4개 기기에서 동시 접속할 수 있다. 디즈니+ 고객상담센터 1대1 채팅 서비스도 엉망이라며 불편함을 토로했다. 한 네티즌은 온라인 커뮤니티에 디즈니+ 계정 사용일을 질문했다며 대화 내용을 캡처해 올렸다. ’안녕하게요‘ ’매직한 하루가 되시기를 바랍니다‘ 등 맞춤법과 문맥이 맞지 않았다. 이 네티즌은 상담원이 질문 뜻을 이해하지 못해 결제가 취소될 뻔했다고 덧붙였다.디즈니+는 지난 12일 오후 8시 서울 코엑스와 동대문디자인플라자, 부산 해운대 마린시티, 수원화성, 전주 한옥마을, 제주도 등에서 디즈니 브랜드 테마를 접목해 론칭쇼를 열었다.아이지에이웍스의 모바일인덱스에 따르면 이날 디즈니+ 앱 일간활성사용자수(DAU)는 38만4000명이다. 넷플릭스 DAU는 305만명, 웨이브는 127만명, 티빙은 92만명으로 집계됐다. 2016년 국내 서비스를 시작한 넷플릭스 첫 해 가입자가 약 10만명에 불과했던 것과 비교하면, 디즈니+ 한국 론칭은 성공적이지만 자막 오류가 계속 돼 ’준비를 제대로 하지 않은 것 같다‘는 비판을 받을 수 밖에 없었다.디즈니+ 관계자는 “내부 확인 중”이라며 “최선의 서비스를 하기 위해 노력하고 있다”고 밝혔다.[서울=뉴시스]