‘한국관광 힙하네’ …‘K힙합 시즌2’ 유튜브 1억뷰 돌파

K힙합 ‘Feel the Rhythm of Korea’ 시즌2가 화제다.유튜브에서 공개된 한국관광 홍보영상, K힙합 ‘Feel the Rhythm of Korea’ 시즌2 영상이 23일 조회수 1억뷰를 돌파했다. 공개 된지 20일 만이다.문화체육관광부와 한국관광공사 지난 3일 유튜브에 올린 8편의 영상은 서울(사랑가·아리랑), 부산·통영(뱃노래), 대구(쾌지나칭칭나네), 서산(머드맥스), 순천(새타령), 경주·안동(강강술래), 양양·강릉(늴리리야) 등 10개 도시에서 촬영됐다. 빅나티, 제미나이, 트레이드 엘, 우디 고차일드, 제이비, 우원재 등 다양한 아티스트들이 출연했다.서산 어르신 바지락부대 갯벌경운기의 역동적 주행을 그린 ‘머드맥스’ 편이 시즌2에서 최다 조회수를 기록했다. 안동, 경주를 무대로 힙합, 탈춤, 북춤이 어우러진 ‘강강술래’가 뒤를 이었다.서울2 ‘사랑가’, 순천의 ‘새타령’은 각각 3, 4위에 올랐다. 실버세대의 멋진 라이프스타일과 낡은 골동품, 고령화된 순천 시골마을의 백세 생신 마을잔치 풍경·인심과 미주지역 히트상품인 호미·진돗개를 각각 소재로 삼았다.8편 영상의 핵심 배경은 순천 농촌, 서산 갯벌, 부산 오륙도, 안동 월영교 산책로, 양양 서피비치, 서울지하철, 황학동, 탑골공원, 대구 공구시장, 약령시장 등 일상 공간들로 구성됐다.[서울=뉴시스]