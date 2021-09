머드맥스에서 아리랑까지… K리듬 또 일냈네

‘서울 1편’에서 갓을 쓰고 전통 문양이 찍힌 옷을 입은 남성 모델이 서울지하철 3호선 경복궁역 플랫폼을 걷는 장면. 유튜브 채널 ‘Imagine your Korea’ 캡처

○ 빼어난 영상 속 K힙합과 민요

경북 ‘경주·안동’ 편에선 래퍼 우원재가 강강술래 가락과 장단에 맞춰 노래했다. 유튜브 채널 ‘Imagine your Korea’ 캡처

○ 한국의 뿌리와 현재의 조화

어민들이 경운기를 끌고 갯벌을 질주하는 충남 ‘서산’ 편은 ‘머드맥스’라는 별명이 붙었다. 유튜브 채널 ‘Imagine your Korea’ 캡처

○ 지역별 키워드 하나씩