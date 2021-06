‘보스 베이비2’, 7월21일 개봉…귀여움 한도 초과

‘보스 베이비2’ 포스터 © 뉴스1

‘보스 베이비2 IS BACK’ 영상 캡처 © 뉴스1

‘보스 베이비’의 후속편 ‘보스 베이비 2’(감독 톰 맥그라스)가 개봉한다.배급사 유니버설 픽쳐스는 ‘보스 베이비2’가 7월21일 개봉한다며 메인 포스터와 ‘보스 베이비 IS BACK’ 영상을 22일 공개했다. ‘보스 베이비 2’는 진짜 보스가 된 테드가 조카인 줄만 알았던 뉴 보스 베이비 티나의 지시로 다시 베이비로 돌아가야 하는 이야기를 그린 패밀리 비즈니스 어드벤처다.귀여움의 한도 초과 보스 베이비 테드는 인생 만렙 진짜 보스가 되지만 영원할 줄 알았던 그에게 뜻하지 않는 상황으로 다시 베이비로 돌아와야만 한다. CEO에서 중고 신입이 된 테드와 가족 같은 직장상사 티나의 ‘패밀리 비즈니스’의 신세계를 보여줄 ‘보스 베이비 2’는 메인 포스터와 ‘보스 베이비 IS BACK’ 영상을 공개하며 더 유쾌하고 다이나믹해진 영화를 기대하게 한다.먼저 메인 포스터의 ‘가족 같은 회사로 모십니다’라는 카피는 테드와 티나의 캐릭터 비주얼과 함께 화려한 팀플레이를 예고한다. 특히 새로운 캐릭터로 등장하는 테드의 조카이자 뉴 보스 베이비 티나의 첫 비주얼이 공개되어 남다른 DNA를 보여준다.이어 CGV 페이스북에 최초 공개된 ‘보스 베이비 IS BACK’ 영상은 스크린으로 전격 컴백한 테드(알렉 볼드윈)의 나레이션으로 시작된다. 다시 돌아온 그의 컴백 스토리와 함께 뉴 보스 베이비 티나를 소개한다. 마지막으로 ‘보스는 기다리지 않아’라고 외치는 보스 베이비는 변하지 않은 까칠한 카리스마를 보여주며 여전한 반전 매력을 선사한다.‘보스 베이비 2’는 ‘드래곤 길들이기’ ‘쿵푸팬더’ 시리즈를 제작한 믿고 보는 드림웍스의 국내 대표 흥행작 ‘보스 베이비’의 새로운 속편으로 일찌감치 기대감을 모은 바 있다. ‘보스 베이비 2’는 7월21일 극장에서 개봉한다.(서울=뉴스1)