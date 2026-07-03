볼보 EX30, 6월 고급 소형 전기차 판매 1위 달성

볼보자동차코리아가 EX30과 EX30 크로스컨트리 판매 호조에 힘입어 지난 6월 소형 수입 전기차 시장 1위를 기록했다.
한국수입자동차협회에 따르면 볼보자동차코리아는 6월 총 1679대를 판매해 전월보다 58% 증가했다. 이 가운데 EX30과 EX30 CC 판매량은 946대로 전체 판매의 약 56%를 차지했다. 이는 고급 소형 전기차 판매 1위에 해당하는 실적이다.
특히 전기차 판매량이 마일드 하이브리드와 플러그인 하이브리드를 포함한 내연기관 기반 모델 판매를 넘어선 것은 볼보자동차코리아 법인 설립 이후 처음이다. 2022년 전기차 판매를 시작한 이후 월간 기준 최대 EV 판매 기록도 새로 썼다.
EX30은 첨단 안전 기술과 스칸디나비아 디자인, 1040W급 하만카돈 사운드 시스템 등을 갖춘 것이 특징이다. 전기차 보조금 적용 시 서울 기준 실구매가는 3670만 원부터, 울릉군은 3278만 원부터 구매가 가능하다.
볼보자동차코리아는 하반기 EX30 추가 물량을 확보해 고객 인도를 확대할 계획이다. 플래그십 전기 SUV EX90과 전기 세단 ES90의 국내 출고를 통해 전동화 제품군을 강화한다.
이윤모 볼보자동차코리아 대표는 “안전과 인간 중심 철학, 첨단 커넥티비티, 사용자 경험을 모두 갖춘 EX30과 EX30 CC가 세계 최고 수준의 가격 경쟁력을 바탕으로 전동화 전환에 속도를 내고 있다”며 “하반기 추가 물량 확보와 EX90, ES90 출시를 통해 프리미엄 전기차 대중화를 이끌어 나가겠다”고 말했다.
정진수 기자 brjeans@donga.com
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