“중요한 건 선수들 멘털”…홍명보 ‘유체이탈 화법’에 부글부글

남아공전 졸전 사과·반성 없는 회견 논란
“왜 갑자기 이런 경기력 나왔는지 당황
느려 보인 이유, 아직 답 못찾고 있어
수십개 상황에 대한 전술 준비하지만
준비대로 안돼…선수가 잘 대처해야”
한국 축구 최악의 경기에 대한 사과는 없었다. 전술적 실패에 대한 반성도 없었다. “2014년에는 지금보다 50배 정도 더 어려웠던 것 같다”라는 발언에서 보듯 현실에 대한 정확한 인식도 없어 보였다. 홍명보 한국 대표팀의 감독의 이같은 ‘유체이탈식 화법’은 성난 여론에 기름을 부었다.
홍 감독은 26일 멕시코 사포판의 한국 대표팀 베이스캠프에서 조별리그 결산 기자회견을 열렸다. 하루 전인 25일 한국은 A조 최약체로 평가되는 남아프리카공화국에 0-1로 패했다. 비기기만 해도 조 2위로 32강 토너먼트에 오를 수 있었던 한국은 남아공전 패배로 조 3위가 돼 토너먼트 자력 진출에 실패했다. 홍 감독은 “솔직히 왜 갑자기 이런 경기력이 나왔는지 조금 당황스러운 건 사실”이라고 했다.
‘캡틴’ 손흥민(LA FC)을 선발 명단에서 제외한 한국은 슈팅 8개를 시도하고도 상대 골망을 흔들지 못했다. 앞선 조별리그 2경기와 달리 선수들의 몸은 경기 내내 무거워 보였다. 기본적인 볼터치와 패스에서도 실수가 쏟아졌고, 이렇다 할 슛 기회도 얻지 못했다. 홍 감독은 “데이터상으로는 선수들이 앞선 조별리그 경기보다 느려 보인 이유 등을 찾기가 쉽지 않다. 아직 답을 찾지 못하고 있다”고 말했다.
한국은 12일 체코와의 조별리그 1차전에서 2골을 넣으며 2-1로 승리했다. 하지만 멕시코와의 2차전과 남아공과의 3차전에선 무득점에 그쳤다. 조별리그 3경기 내내 양쪽 윙백을 전진 배치하는 공격 전술을 사용하고도 총 2골에 그쳤다. ‘전술의 다양성이 없어 어려운 경기가 반복됐다’는 지적에 대해 홍 감독은 “상대에 따라 포인트는 조금 다르게 할 수 있지만 지금까지 해온 것을 갑자기 바꾸는 것은 선수들에게 좋지 않다”라고 말했다.
남아공전이 열린 멕시코 몬테레이는 ‘찜통더위’로 악명 높다. 경기 전날까지만 해도 홍 감독은 “(선수들이) 덥다고 느낄 수 있지만, 경기하는 데 지장은 없을 것”이라고 했다. 또한 “비겨도 된다는 생각을 하면 오히려 어려운 상황에 처할 수 있다”며 선수들에게 반드시 이기겠다는 마음을 가질 것을 주문했다. 하지만 하루 만에 더위와 필승 의지를 패배의 원인으로 진단했다. 홍 감독은 이날 기자회견에선 “선수들이 이기고자 하는 마음이 굉장히 강했던 것 같다. 이런 가운데 더운 날씨 속에 경기한다는 게 선수들에게 잘 맞지 않았던 것 같다”고 말했다.
선수들의 실행 능력을 강조한 발언도 도마에 올랐다. 홍 감독은 “축구가 준비한 대로 잘 되지는 않는다. 중요한 건 선수들이 과연 어떤 멘털(정신력)을 가지고 준비하느냐다”라며 “(코칭스태프는) 수십 개의 상황에 대한 전술을 준비한다. 하지만 경기장에선 돌발적 상황이 나오기 때문에 선수들이 잘 대처해야 한다”라고 덧붙였다.
한국 축구사에 남을 최악의 경기 이후 온라인과 오프라인을 가리지 않고 홍 감독과 한국 축구에 대한 비난이 이어지고 있다. “앞으로 더는 한국 축구 경기를 보고 싶지 않다”, “더 큰 망신을 피하려면 32강에 오르지 못하는 게 낫다” 등 분노한 팬들의 댓글도 쏟아진다.
일각에서는 한국 대표팀 선수단 내 불협화음이 있는 게 아니냐는 지적도 제기된다. 1, 2차전 때와 달리 남아공전에서는 선수들이 최선을 다해 뛰지 않는 모습이 보였기 때문이다. 골키퍼 김승규는 “(손흥민이 제외된) 선발 명단은 경기 당일 미팅 때 확정적으로 알게 됐다”고 했다.
이에 대해 홍 감독은 “2014년 (브라질 월드컵)에는 지금보다 50배 정도 더 어려웠던 것 같다”고 말했다. 홍 감독은 2014 대회 때 조별리그를 1무 2패로 마쳐 탈락한 뒤 성적 부진의 책임을 지고 사퇴했다. 이번 대회에서도 1승 2패에 머물면서 홍 감독의 통산 월드컵 통산 성적은 1승 1무 4패가 됐다.
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