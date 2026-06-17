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[인사]조선일보
동아일보
입력
2026-06-17 17:49
2026년 6월 17일 17시 49분
김소민 기자
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◇조선일보 △편집인·부사장 양상훈 △이사 주필 김창균
김소민 기자 somin@donga.com
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