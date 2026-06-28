티파니 “美서도 혼인신고…♥변요한, 소시 멤버들 ‘처제들’이라 불러”

티파니 영이 남편이자 배우인 변요한이 자신이 속해 있는 그룹 소녀시대의 멤버들을 ‘처제들’이라고 부른다고 전했다.
지난 27일 오후 방송된 MBC ‘전지적 참견 시점’에는 현재 가수, 연기자, 뮤지컬 배우로 활약하고 있는 티파니가 출연했다.
이날 티파니 영은 예뻐졌다는 칭찬에 “그거는 아무래도 사랑 세포가”라고 답하며 행복한 신혼 생활임을 전했다.
티파니 영과 변요한은 지난해 12월부터 공개 열애를 이어왔으며, 지난 2월 27일 혼인신고를 하며 법적 부부가 됐다. 두 사람은 디즈니+(플러스) 오리지널 시리즈 ‘삼식이 삼촌’에 함께 출연하면서 인연을 맺었고, 그 인연을 바탕으로 백년가약을 맺었다.
티파니 영은 결혼하고 좋은 점을 묻자 “정말 든든한 내 편이 있고, 하루가 마무리되고 리셋되고 나면 세상에 맞설 힘이 생기니까”라고 말했다. 그러면서 “(변요한은) 무심한데 섬세하다”고 깨알 자랑을 펼치기도 했다.
진행자들은 “변요한은 결혼하고 뭐가 제일 좋다고 하더냐”고 묻기도 했다. 이에 티파티 영은 “(내가) 너무 파워 J여서 뭐든지 다 헤쳐 나갈 수 있을 것 같다고 한다”고 알렸다.
티파니 영에 따르면 두 사람의 연애 기간은 약 1년이다. 티파니 영은 “(부모님이) 혼인 신고할 때 같이 계셨었다, LA에서도 (혼인신고를)하고 한국에서도 했다, 폴라로이드 사진 찍으러 가고 했었다”고 전했다.
최근 소녀시대의 새 유닛 효리수가 큰 인기를 끌고 있다. 티파티 영은 효리수의 인기에 “태티서는 존재가 없어지고 있다, 잡혔다”고 너스레를 떨었다. 또 남편 변요한이 효리수를 응원하는지 묻는 말에는 “저희 남편이 보면서 ‘처제들이 어디까지 갈지’라고 한다”고 답했다.
이에 스튜디오는 “소녀시대가 처제”라며 술렁였고, 티파니 영은 “(남편을) 만난 멤버들은 형부라고 한다”고 알렸다.
내년은 소녀시대의 데뷔 만 20주년이 되는 해다. 모두가 소녀시대의 컴백을 기다린다는 말에 티파니 영은 “우리가 10주년을 크게 했고, 15주년도 모여서 했는데 그 노하우가 쌓여서 20주년도 큰 프로젝트로 인사를 드릴 것”이라며 “아무래도 소녀시대는 여름에 태어났기 때문에, 내년 여름이 컴백 시기다, 열심히 해서 좋은 모습으로 인사드리고 싶다”고 전하기도 했다.
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