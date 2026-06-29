박찬욱 영화 9편 각본 담은 컬렉션 내달 출시

‘공동경비구역’‘올드보이’ 등은 첫 발간
올해 프랑스 칸 국제영화제 경쟁 부문 심사위원장을 맡았던 영화 거장 박찬욱 감독(63·사진)의 각본집 ‘박찬욱 각본 컬렉션’이 다음 달 10일 출간된다.
총 9권으로 구성된 각본집은 ‘공동경비구역 JSA’(2000년)와 ‘복수는 나의 것’(2002년), ‘올드보이’(2003년), ‘친절한 금자씨’(2005년), ‘싸이보그지만 괜찮아’(2006년), ‘박쥐’(2009년), ‘아가씨’(2016년), ‘헤어질 결심’(2022년), ‘어쩔수가없다’(2025년)를 담았다. 이 중 ‘공동경비구역 JSA’와 ‘복수는 나의 것’ ‘올드보이’의 각본 발간은 이번이 처음이다.
이번 각본집은 을유문화사가 22∼30일 플랫폼 와디즈에서 크라우드 펀딩을 해 선보인다. 을유문화사는 “박 감독의 팬들이 더욱 즐겁게 그의 작품 세계를 탐닉할 수 있을 것”이라고 했다.
김태언 기자 beborn@donga.com
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